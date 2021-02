Alejandra Rubio, tras su reconciliación con Carmen Borrego: "Todo está muy bien"

16/02/2021 Alejandra Rubio se ha reencontrado con su tia Carmen Borrego EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de varias semanas distanciadas, Alejandra Rubio y Carmen Borrego se han reencontrado en una terraza a las afueras de Madrid y, para alegría de Terelu y María Teresa Campos, han acercado posturas, protagonizando una reconciliación pública de lo más esperada (con permiso de Kiko Rivera e Isabel Pantoja).



Tras poco más de una hora hablando sobre lo que las enfrentó en su día, y tras despedirse entre sonrisas, hemos podido hablar con Alejandra, que muy discreta - y demostrando que se debe a su programa, "Viva la vida" - se ha mostrado parca en palabras sobre la reconciliación con su tía.



- Cuéntanos, ¿por fin habéis solucionado vuestros problemas?



- Todo bien, ¿vale?



- ¿Ha valido para limar las asperezas de estos días en los platós?



- No te voy a decir nada, lo siento muchísimo ¿vale?



- Nunca decís los motivos pero se rumorea que es que tu madre tuvo que dejar 'Sálvame' por ella y a lo mejor ahora colabora tu tía...



- Eso es cosa de ellas



- ¿También os planteáis que ahora seas tú la que empieces a colaborar en ese programa?



- Yo estoy muy bien donde estoy por ahora. Y muy feliz



- Tu abuela teme que le vayáis a quitar un poco de protagonismo con su programa nuevo con vuestras rencillas ¿eso es cierto?



- ¡Ay por favor! Eso sí que es una tontería



- ¿Ella simplemente quiere que se arregle este problema no?



- Nos alegramos mucho por lo de mi abuela. Nos hace mucha ilusión y que todo vaya genial, pero eso que me dices es absurdo.



- ¿Es verdad que tu tía cambió el carácter? ¿Qué antes era más alegre?



- Bueno, eso ya lo dije en 'Viva la vida'



- ¿Y se lo has dicho a ella ahora?



- Lo siento de verdad



- Son las cosas que le pasó con tu madre las que te duelen que siempre lo has dicho... ¿Se ha disculpado ahora por algo que hayas podido mal interpretar?



- Bueno, si tenemos que aclarar algo lo haremos este fin de semana y no te puedo decir más. Pero todo bien ¿vale?



- ¿Has querido reunirte con ella antes de sentaros en el plató?



- Hombre, estaba claro que en algún momento teníamos que hablar y así ha sido



- ¿Crees que a partir de ahora mejorará vuestra relación?



- No te voy a contestar a nada, solo que todo está muy bien.