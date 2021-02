Al menos 35 muertos al caer un autobús a un canal de agua en la India

Al menos 35 personas murieron, siete resultaron heridas y un número indeterminado se encuentran desaparecidas después de caer este martes un autobús a un canal de agua en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India.EFE

Nueva Delhi, 16 feb (EFE).- Al menos 35 personas murieron, siete resultaron heridas y un número indeterminado se encuentran desaparecidas después de caer este martes un autobús a un canal de agua en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India.

El accidente ocurrió hacia las 07.30 (02.00 GMT) en la localidad de Rampur Naikin, cuando el vehículo se salió de la carretera y se precipitó a un canal de agua, confirmó a Efe el agente al mando de la estación de Policía local, Ashok Pandey.

"El motivo del accidente aún no está claro", dijo Pandey, que reveló que por el momento han recuperado 35 cadáveres del canal, mientras otras siete personas fueron rescatadas con vida y han sido trasladadas a un hospital.

Todos los rescatados "se encuentran bien, ninguno resultó herido de gravedad", explicó el agente, que aseguró que no sabe cuántos pasajeros podrían permanecer desaparecidos, pero que "no deberían ser muchos más".

"Se ha localizado el autobús y lo están sacando con la ayuda de una grúa", concluyó.

El jefe de Gobierno de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, lamentó en un mensaje su cuenta de Twitter la existencia de víctimas y anunció una ayuda de 500.000 rupias (unos 5.700 euros) para las familias de cada uno de los fallecidos.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto generalizado a las normas de circulación.

En el último de estos siniestros de importancia, ocurrido el lunes, al menos 16 personas murieron y otras dos resultaron heridas después de que un camión, en el que viajaban jornaleros con sus familias, volcó en una carretera en el oeste del país.

En 2019 en la India 151.113 personas perdieron la vida y más de 451.000 resultaron heridas en unos 449.000 accidentes de carretera, según los últimos datos del Ministerio de Transporte por Carreteras y Autopistas.