ADVISORY SPACE-EXPLORATION/MARS-BRIEFINGS

NASA updates mission status ahead of Mars Rover landing

Start: 16 Feb 2021 18:00 GMT

End: 16 Feb 2021 19:00 GMT

PASADENA, CA - NASA holds mission overview briefing ahead of Mars Perseverance Rover landing. The rover is expected to land on Mars' Jezero Crater on Thursday (February 18) to search for ancient microbial life.

SCHEDULE:

1800GMT - Mars 2020 Perserverance Rover mission overview

