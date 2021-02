Adara Molinero confirma que no ha felicitado a Hugo por su próxima paternidad con Ivanna Icardi

03/11/2020 Adara Molinero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Hugo Sierra e Ivanna Icardi anunciaban hace unos días, tan felices como emocionados, que en unos meses darán la bienvenida a su primer hijo en común, una niña a la que ya han desvelado que llamarán Giorgia.



Una gran noticia sobre la que Adara Molinero, ex de Hugo y madre de su hijo Martín - que está a punto de cumplir dos años - no tardaba en pronunciarse, asegurando molesta que sólo esperaba que el ganador de "Gran Hermano" se portase por igual con sus tres hijos.



Ahora, una sonriente Adara nos confirma que no ha felicitado a Hugo y, por sus carcajadas, no parece que vaya a hacerlo en los próximos días. Acompañada por Rodri Fuertes, de quien está enamoradísima, la concursante de realities, parca en palabras, ha evitado pronunciarse sobre la próxima paternidad de su ex e Ivanna Icardi.



Visiblemente incómoda con las preguntas, la madrileña ha evitado desear a su ex lo mejor ante esta gran noticia pero sí confiesa que lo que quiere es que Hugo se comporte igual con sus tres hijos: "Espero que sí".



Muy felices y atravesando uno de los momentos más dulces de su relación, Adara y Rodri desvelan que ellos todavía no tienen en mente ampliar la familia y, el ex de Bea Sáez confiesa que está muy enamorado de su chica.