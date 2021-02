125-118. Morris Sr. y Zubac brillan y Clippers ganan sin Leonard y George

EFE/ Phillip Kim

Los Angeles (EE.UU.), 15 feb (EFE).- Si había un triunfo que necesitaban conseguir Los Angeles Clippers era el de esta noche del lunes, cuando se impusieron por 125-118 al Miami Heat, a pesar de que jugaron sin sus estrellas, los aleros Kawhi Leonard y Paul George, ambos lesionados.

Su ausencia no se notó gracias a la gran labor de equipo que realizaron los Clippers con el ala-pívot Marcus Morris Sr. y el pívot croata Ivica Zubac, que salió de reserva, como líderes encestadores.

Morris Sr. fue el líder al conseguir 32 puntos, tres rebotes y dos asistencias, lo que le dejó al frente de una lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos, incluidos tres reservas.

Zubac fue el líder del banquillo al aportar 22 puntos con ocho rebotes que hicieron la diferencia al convertirse en el factor sorpresa ganador.

Mientras que el escolta Lou Williams también destacó como titular con un doble-doble de 18 puntos y 10 asistencias, y el base Terance Mann llegó a los 15 y capturó siete rebotes.

Además de Zubac, Amir Cofey y Luke Kennard, como reservas, aportaron otros 15 y 10 puntos, respectivamente.

El pívot congoleño español Serge Ibaka disputó 20 minutos en los que anotó siete puntos, pero hizo una buena labor bajo los aros al capturar nueve rebotes.

La victoria de los Clippers (21-8) fue la cuarta consecutiva y se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Oeste y de la División Pacífico, pero a solo medio juego de Los Angeles Lakers, que descansaron.

El escolta Jimmy Butler con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes encabezó el ataque de los Heat, que al final no pudo conseguir los tantos decisivos, ni controlar la inspiración encestadora de Morris Sr. y Zubac

Otros dos jugadores, el pívot Bam Adebayo y el escolta Tyler Herro, anotaron 27 puntos cada uno con los Heat, que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Miami (11-16).

Adebayo logró un doble-doble al capturar también 12 rebotes y repartir siete asistencias.

Mientras que Herro logró cinco rebotes y dos asistencias. El alero Duncan Robinson acabó con 13 puntos y completó la lista de los cuatro jugadores del Heat que tuvieron números de dos dígitos.