123-112. Randle anota 44 puntos y Knicks logran tercer triunfo seguido

Nueva York, 15 feb (EFE).- El ala-pívot Julius Randle confirmó su gran momento de forma al anotar 44 puntos que ayudaron a los New York Knicks a vencer por 123-112 a los Hawks de Atlanta y conseguir la tercera victoria consecutiva la mejor racha que hay actualmente en la NBA.

Randle estableció una nueva marca individual al anotar siete triples, de los 17 que logró el equipo, la mejor de la temporada.

Junto a Randle, que también aportó nueve rebotes y cinco asistencias, el alero RJ Barrett anotó 21 puntos como segundo máximo encestador.

El escolta novato Immanuel Quickley consiguió 16 puntos, cinco asistencias y dos rebotes que lo dejaron sexto jugador de los Knicks (14-15), que ocupan el sexto puesto de la Conferencia Este.

Los Hawks entraron al partido del lunes por la noche contra los Knicks con la esperanza de conseguir la victoria y romper su racha perdedora, pero aunque lucharon y compitieron al final no fueron lo suficientemente buenos y perdieron el cuarto partido consecutivo.

Aunque tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos al final no pudieron evitar la derrota, que les deja con la peor racha perdedora.

El base Trae Young acabó de líder con 23 puntos y ocho asistencias, mientras que el ala-pívot Scott Collins logró 19 tantos.

El pívot suizo Clint Capela consiguió un doble-doble de 15 puntos y 18 rebotes, que tampoco evitaron la derrota del equipo de Atlanta (11-16).

Como equipo, los Hawks anotaron casi 1,2 puntos por posesión, lo que debería ser suficiente para ganar, pero el acierto en los tiros a canasta de los Knicks fue demasiado bueno como para superarlos.