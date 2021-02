VÍDEO: Coronavirus.- EEUU registra la tasa de infección de coronavirus más baja desde octubre de 2020

MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Estados Unidos ha detectado unos 84.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que en la última semana ha registrado la cifra más baja de incidencia desde el pasado mes de octubre, aunque la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha advertido que "no hay que bajar la guardia".



El país, que sigue siendo la nación del mundo más golpeada por la pandemia y acumula 27.638.751 contagios, ha informado en la última jornada de unos 84.000 nuevos casos, una bajada respecto a la media de más de 97.000 contagios diarios que ha venido registrando en los siete días previos.



Asimismo, en la última semana --hasta el viernes-- ha caído de más del 13 por ciento de incidencia a principios de este año a menos del 6 por ciento, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, además de registrar la tasa de infección más baja desde octubre de 2020.



No obstante, el número de víctimas mortales de la enfermedad en las últimas 24 horas ha incrementado ligeramente, ya que se han sumado al balance total otros 3.433 decesos, mientras que la media de la última semana de fallecimientos ha sido de poco más de 3.000 muertes.



A pesar de las cifras que ha venido registrando Estados Unidos a la baja, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha advertido de que "no hay que bajarla guardia ante el rápido descenso de los casos de coronavirus", y ha recordado que una variante del coronavirus "potencialmente más letal" se extiende por el país.



Walensky también se ha referido a la reapertura de las escuelas y el regreso a las aulas, para asegurar que "tenemos trabajo que hacer", y que hasta que no disminuya la transmisión comunitaria no se podrán relajar las medidas, informa la cadena de televisión CNN.



Los colegios de Estados Unidos están en pleno debate sobre cómo será la reapertura de las clases, estudiando una combinación de clases presenciales y virtuales.



Los CDC han comunicado que se han administrado más de 50 millones de vacunas, de los cuales 37,1 personas han recibido la primera dosis y a unos 13 millones aproximadamente ya se les ha administrado la segunda y, por tanto, estarían inmunizados.



