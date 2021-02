Una misión de la OEA comienza su trabajo de evaluación en El Salvador

En la imagen, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco. EFE/ Ernesto Guzman Jr/Archivo

San Salvador, 15 feb (EFE).- Los integrantes de una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzaron este lunes su trabajo de evaluación sobre la situación política que vive El Salvador de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.

La Secretaría de la Presidencia informó que la canciller, Alexandra Hill, recibió hoy al grupo liderado por el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Santiago Cantón, en un encuentro al que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

"Ha sido una reunión muy productiva, muy provechosa. Estuvimos con ellos (con la misión especial de la OEA) durante un aproximado de dos horas y media", señaló la canciller, según la Presidencia.

Por el momento no se han brindado más detalles sobre la reunión y se prevé que la misión también se reúna este lunes con representantes de los partidos políticos que participarán en los próximos comicios.

La OEA indicó en un comunicado que la misión especial arribó el domingo al país centroamericano y permanecerá hasta el jueves 18 de febrero.

La entidad señaló que, "en el marco de la visita, la misión se entrevistará con representantes institucionales, políticos y de la sociedad civil, pretendiendo abarcar el más amplio espectro político y social".

El clima político de El Salvador se tensó más desde el pasado 9 de febrero, cuando el diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió activar el mecanismo constitucional para evaluar la capacidad mental del presidente del país, Nayib Bukele, para seguir en el cargo.

La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos, "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargo.

El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un "intento de golpe de Estado parlamentario".

"Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados 'defensores de la democracia' mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario", publicó Bukele.

El Congreso, de mayoría opositora, ha pedido la intervención de la OEA después del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó al recinto legislativo escoltado por soldados y policías armados con fusiles de asalto y afuera lo aguardaban cientos de sus seguidores pidiendo "insurrección".