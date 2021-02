Un muerto y un soldado de EE.UU. herido en ataque en el Kurdistán iraquí. EFE/Str/Archivo

Bagdad, 15 feb (EFE).- Un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió la noche de este lunes en la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, después de que impactaran en la ciudad varios misiles, tres de los ellos en su aeropuerto, informó la coalición internacional liderada por EE.UU. para combatir al Estado Islámico en Irak.

"Un contratista civil murió y cinco contratistas y un soldado estadounidense fueron heridos" por el impacto de "fuego indirecto" en la noche del lunes en Erbil, indicó la coalición en un breve comunicado.

Poco antes el Ministerio de Defensa de la región autónoma del Kurdistán había informado del lanzamiento de un número indeterminado de misiles sobre esta ciudad que dejaron un número tampoco precisado de heridos.

"A las 21.30 horas (18.30 GMT) de hoy se lanzaron varios misiles hacia la ciudad de Erbil y sus alrededores, donde impactaron en varios sitios y, según información preliminar, hay varios heridos", anunció Interior en un comunicado.

Según otro boletín de las fuerzas antiterroristas del Kurdistán, dos de los cohetes cayeron en el aeropuerto internacional, en cuyas cercanías se encuentra la base militar de Harir, operada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), y uno más en sus alrededores.

Las fuerzas antiterroristas no precisaron si hubo daños personales o materiales dentro del aeropuerto, pero indicaron que el tercer proyectil impactó en un muro de un complejo de apartamentos y causó heridas a dos personas, añadieron las fuerzas antiterroristas.

Poco después del ataque, un grupo hasta ahora desconocido, autodenominado Aulia al Dam, colgó un vídeo en YouTube con un texto en el que reivindicaba la autoría de la acción que, dijo, iba dirigida "contra la ocupación estadounidense en el norte del país".

"Nos hemos acercado a la base de ocupación Harir en Erbil a una distancia de siete kilómetros y logramos dirigir un devastador ataque con 24 misiles que alcanzaron sus objetivos con precisión", decía el texto del vídeo, cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

Aseguró haber causado daños en "los vehículos, almacenes y aviones de la ocupación y heridas a sus miembros".

"Le decimos a nuestra gente que los proyectiles que cayeron fuera de la base de ocupación son misiles estadounidenses que intentaron interceptar a los nuestros", añadió.

La agencia de noticias oficial iraquí, INA, anunció la formación de una comisión de investigación conjunta entre las autoridades del Gobierno central y las del Kurdistán dirigida por el primer ministro iraquí, Mustafa al Kazemi, para averiguar quién está detrás de esta agresión.

A diferencia de otras partes del norte y el centro de Irak, el Kurdistán está libre de la presencia del Estado Islámico, aunque actualmente hay en marcha una campaña contra la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) del Ejército de Turquía en la zona fronteriza con este país.

El aeropuerto de Erbil fue atacado en septiembre pasado con seis misiles que no provocaron daños materiales ni víctimas y cuya autoría no ha logrado ser determinada.