UE.- España niega que Bruselas haya endurecido sus exigencias sobre las reformas laboral y de pensiones

29/01/2021



Insta al Eurogrupo a evitar una "retirada prematura" de las ayudas que lastre "lo logrado hasta ahora"



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha negado este lunes que la Comisión Europea haya endurecido sus exigencias sobre las reformas laboral y de pensiones que debe acometer el Gobierno español para que se apruebe su plan de recuperación y ha defendido que el diálogo con las autoridades comunitarias está siendo "tremendamente constructivo y positivo".



En declaraciones a los medios antes de participar en una nueva reunión por videoconferencia del Eurogrupo, Calviño ha defendido que "desde el principio está claro" que el plan post-covid de la UE incluye aquellas "reformas estructurales más significativas de cada país" que han sido recomendadas por el Ejecutivo comunitario en los últimos años.



"Es la línea en la que hemos estado trabajando desde julio del año pasado. El diálogo con la Comisión Europea está siendo tremendamente constructivo y positivo y no he visto ningún cambio de énfasis en absoluto por parte de la Comisión", ha dicho.



Bruselas, ha argumentado la vicepresidenta económica, tendrá que realizar un análisis "serio, responsable y riguroso" de los planes de recuperación que envíen todos los Estados miembros para garantizar que "resulta en un fuerte crecimiento no sólo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo".



Calviño ha apuntado que todavía quedan "unas semanas" de trabajo con Bruselas para "terminar los detalles" del plan de recuperación español, que el Gobierno tiene la intención de remitir a las autoridades europeas en marzo para que sea aprobado "en el mes de junio e este año".



Será en ese momento cuando la UE de el visto bueno al plan español de reformas e inversiones, cuando España recibirá un anticipo de unos 10.000 millones de euros, pero la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha preferido no aventurar la fecha exacta porque dependerá de la estrategia de emisiones que siga el Ejecutivo comunitario.



MANTENER LOS ESTÍMULOS



Sobre los asuntos de la agenda del Eurogrupo, Calviño ha subrayado la necesidad de mantener los estímulos económicos y evitar una "retirada prematura" de los mismo que pueda "poner en riesgo lo logrado hasta ahora". Por eso, ha apostado por mantener el apoyo público a la economía "hasta que se recuperar un crecimiento sólido y contenido".



"Tenemos que proteger lo logrado durante todos estos meses. Gracias a la red de seguridad que hemos tejido hemos protegido el tejido productivo, el empleo y la renta de las familias y tenemos que asegurarnos de mantener todo lo ganado y seguir acompañando a las empresas en estas semanas duras que todavía tenemos por delante", ha defendido



En la misma línea, ha subrayado también que "es importante" mantener una política monetaria y fiscal "que contribuya de forma decidida a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo".