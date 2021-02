Tenis.-Tenis/Australia.- Rafa Nadal se deshace del italiano Fognini y se clasifica para cuartos del Abierto de Australia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar al italiano Fabio Fognini en tres sets por 6-3, 6-4, 6-2 tras dos horas y 20 de partido.



El jugador de Manacor se metió en la segunda semana del 'grande' australiano por quinto año consecutivo, por decimotercera vez en Melbourne y por 43 ocasión en total en su carrera en 'Grand Slams', después de un partido que se tuvo trabajar ante un rival que siempre le suele plantear duelos incómodos, pero que no aprovechó su mejor oportunidad en la segunda manga.



El de San Remo es un tenista que ya ha sido capaz de ganar en varias ocasiones al balear, entre ellas en el US Open (2015), y cuyo talento le hacer ser un tanto imprevisible, pero en esta ocasión no descentró al campeón de 2009 en Melbourne Park que una vez que sacó adelante el segundo parcial se fue a por el billete entre los ocho mejores sin miramientos y sin gastar más energía de la necesaria.



Nadal firmó un encuentro sólido y en el que dio muestras de que sus molestias de espalda parecen no afectarle ya de cara a las rondas decisivas, aunque le costó tener más ritmo con su 'drive' ante un Fognini que aunque conectó muchos más ganadores (32 por 24), también cometió muchos más errores no forzados (35 por 20) y fue casi siempre 'presa fácil' del español cuando sacó con segundos.



El partido comenzó del mejor modo posible para el ganador de 20 'Grand Slams', que con un tempranero 'break' se puso 3-0 arriba. Sin embargo, y pese a que el español apenas ofreció resquicios con el servicio, el italiano sacó a relucir su buen 'drive' para recuperar la desventaja (3-2) y meterse en el partido, una alegría que no le duró demasiado porque en el siguiente juego cambió los aciertos por errores y volvió a ceder el saque, esta vez ya de forma decisiva porque Nadal no perdonó esa nueva ventaja.



El segundo set continuó con el mismo guión, con el manacorí más sólido y regular en la pista, y Fognini viviendo de sus momentos de inspiración. El número dos del mundo desperdició una opción de rotura en el primer juego y a partir de ahí mandaron los servicios hasta que Nadal tuvo un errático sexto juego que le costó el suyo.



El italiano se puso con un peligroso 4-2, en lo que seguramente era la situación más incómoda hasta el momento en el torneo para el español, pero este la supo salvar inmediatamente. El decimosexto favorito pudo levantar un 0-40 antes de terminar cediendo su saque y luego fue incapaz de aprovechar un 0-40 a su favor y por ahí se le empezaron a ir todas sus opciones.



Nadal encadenó cuatro juegos seguidos para hacerse con la segunda manga y ponerle el partido muy cuesta arriba a un Fognini, que se agarraba a una firmar otra remontada como hiciese en Nueva York en 2015 en una situación idéntica. Pero esta vez el balear no le dejó opciones y con un rápido 'break' acabó por minar cualquier atisbo de reacción de su rival y ya no tuvo más problemas para clasificarse para los cuartos de final donde espera al ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas y el italiano Matteo Berrettini.