Solicitud de evaluar las facultades del presidente Bukele, sin apoyo para debate

Diputados de la Comisión Política se reúnen hoy en la Asamblea Legislativa, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 15 feb (EFE).- La iniciativa de un diputado opositor de evaluar las facultades mentales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pasó este lunes a estudio en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, aunque sin los apoyos necesarios para su debate.

Ninguno de los diputados que conforma esta comisión, con mayoría opositora, mostró públicamente su apoyo a la misma, pero pasó a estudio como parte del procedimiento habitual que se sigue cuando un legislador presenta una iniciativa.

Ahora depende del presidente de la comisión y de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, si se discute o no.

El diputado Ricardo Velázquez Parker, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pidió al Congreso el pasado 9 de febrero que se aplique el procedimiento constitucional para determinar si el mandatario tiene la capacidad mental de mantenerse en el poder.

Ponce señaló durante la reunión desarrollada este lunes que únicamente estaba cumpliendo con su obligación de recibir la iniciativa, pero él no pensaba entrar al debate de la misma.

"Mi obligación es darle ingreso" y "yo, por lo menos, no estoy debatiendo sobre el punto", manifestó Ponce, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN).

En esta misma línea se situó el diputado Rodolfo Parker y señaló que "nadie está pensando en debatir esto" y apuntó que en el año 2020 se había presentado una iniciativa similar, que no ha prosperado.

El legislador no partidario Leonardo Bonilla pidió que la solicitud no sea discutida por el peligro de generar un "baño de sangre".

Añadió que la propuesta debe ser desestimada para no crear una "excluyente de responsabilidad penal" a favor del mandatario, en caso de que posteriormente pueda ser juzgado por los hechos del 9 de febrero de 2020.

En esa fecha, el mandatario ingresó escoltado por policías y militares de elite armados con fusiles de asalto para, según admitió posteriormente Bukele, presionar para la aprobación de fondos.

Los legisladores calificaron esto de un "intento de golpe de Estado fallido", así como el mandatario señaló que la iniciativa de Velázquez Parker era un intento de "golpe de Estado parlamentario".

Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y publicó que "luego dicen que era mentira, que Velázquez Parker actuaba solo, que ellos ni siquiera lo pensarían".

"LA REALIDAD: sus bancadas enteras votaron para poder enviarla a la comisión política y ahora, esa misma comisión admite ambas piezas", añadió.

Los integrantes de una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzaron este lunes su trabajo de evaluación sobre la situación política que vive El Salvador de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.

La misión, encabezada por Santiago Cantón, se reunió esta mañana con la canciller, Alexandra Hill, y por la tarde se espera que se encuentre con los representantes de los diputados.