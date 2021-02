Rusia.- Rusia dice que "depende" de la UE la normalización de las relaciones entre Moscú y el bloque

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que la normalización de las relaciones con la Unión Europea (UE) "depende" del bloque, antes de destacar que Moscú "estará preparado" para retomar los lazos.



"Todo depende de la Unión Europea. Si decide que hace falta restablecer las relaciones y revierte los actos que llevan a la ruptura, Rusia estará preparada para la normalización", ha indicado en rueda de prensa tras reunirse con su homólogo finlandés, Pekka Haavitso.



Así, ha indicado que las autoridades rusas no descartan ningún escenario y ha manifestado que Moscú mantiene relaciones normales con varios estados miembro de la UE, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



Lavrov ha achacado además el empeoramiento de las relaciones a la crisis política de 2014 en Ucrania, que derivó en la anexión por parte de Rusia de la península de Crimea, y en un conflicto armado en el este del país europeo.



El propio ministro de Exteriores ruso dijo el viernes que Moscú está dispuesto a romper relaciones con la UE si el bloque impone nuevas sanciones que pongan en riesgo la economía del país euroasiático.



Sin embargo, el Ministerio de Exteriores matizó poco después que Moscú "estaría preparado para la ruptura si esta se realiza por iniciativa de la UE", al tiempo que pidió al bloque "una cooperación sobre la base de la igualdad y del respeto mutuo".



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, hizo hincapié en que Rusia "no quiere" romper lazos con la UE, sino "desarrollar las relaciones". "Si es la UE la que entre an ese camino, entonces sí, estamos preparados, porque tenemos que estar preparados para lo peor", valoró.



Estas declaraciones llegaron después de que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, anunciara el martes que planteará sanciones para contestar a la deriva autoritaria en Rusia, después de la visita de la semana pasada a Moscú, que mostró a las claras el alejamiento con el bloque europeo.



La visita estuvo marcada por el anuncio de Moscú sobre la expulsión de tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia en plena rueda de prensa entre Borrell y Lavrov. El Kremlin sostuvo que la decisión demuestra que Moscú "no tolerará" ciertas actitudes, en medio de la polémica por la detención y condena a tres años y medio de cárcel contra el opositor Alexei Navalni.