Revuelta de las mujeres del PD por su ausencia en el Gobierno italiano

Roma, 15 feb (EFE).- Las mujeres del Partido Demócrata (PD) italiano están indignadas con sus dirigentes, después de que no se haya incluido al menos a una ministra de esta formación de centroizquierda en el nuevo Ejecutivo y hoy se reunirán para analizar la situación.

El recién formado Gobierno de Mario Draghi no ha tenido en cuenta la petición de un Ejecutivo paritario formulada por algunas fuerzas políticas y cuenta con 8 mujeres en 23 ministerios.

Pero lo que más ha dolido a las políticas del PD ha sido que entre las figuras indicadas por el PD a Draghi para ocupar posibles ministerios ninguna era la de una mujer.

La conservadora Forza Italia cuenta con dos ministras, Mara Cargagna (Sur y cohesión territorial) y Maria Stella Gelimini (Autonomías y Asuntos generales), mientras que la única representante en el Gobierno de Italia Viva es mujer, Elena Bonetti (Igualdad), y también la ultraderechista Liga tiene a Erika Stefani (Dicapacidad).

Los tres ministros del PD escogidos por el economista para su gabinete son hombres: Lorenzo Guerini estará en Defensa, Dario Franceschini en Cultura y Andrea Orlando en Trabajo.

La decisión del secretario general del PD, Nicola Zingaretti, ha sido la de asegurar que en el puesto de subsecretarias de Estado o viceministras se eligieran sólo a mujeres, lo que ha aumentado la protesta.

Hoy se reunirá la Conferencia Nacional de las mujeres Socialdemócratas para analizar la situación.

La eurodiputada del PD y expresidenta de la Región Emilia Romaña Debora Serracchiani consideró en un mensaje en Facebook que dar ahora las subsecretarías de los ministerios a las mujeres era como "reparar un jarrón roto con cinta adhesiva".

Aunque Serracchiani agregó que "no hay más excusas" para las mujeres del PD, que aún no se han tomado en serio "el desafío del liderazgo".

También la diputada del PD y expresidenta de la Cámara de los diputados Laura Boldrini manifestó en los medios de comunicación su desacuerdo por los posibles nombramientos como subsecretarias de Estado.

"Después de lo sucedido, unos pocos puestos como subsecretarias no serán suficientes. Lo digo claro: el Partido Demócrata debe acabar con la estructura de las corrientes que elimina el protagonismo femenino e impide la renovación. Si no lo hace terminará perdiendo su identidad progresista y su finalidad social", explicó a los medios la diputada.

Otra de las históricas del PD y varias veces ministra Livia Turco consideró la ausencia de mujeres del partido en el gobierno como "un hecho gravísimo, insoportable, fruto de una lógica machista".

La responsable de Igualdad de Oportunidades del PD Lucia Bongarzone afirmó que, esta vez, "las expectativas esta vez eran altas, por lo que el ruido sordo es aún mayor".

"La pregunta es una: ¿hay una cultura de género en el partido o no? Porque de lo contrario las bellas propuestas siguen siendo un papel para tirar", agregó.