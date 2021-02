República Dominicana.- Muere a los 85 años el músico dominicano Johnny Pacheco, fundador de la Fania All Stars

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El músico dominicano Johnny Pacheco, cofundador de la orquesta la Fania All Stars, ha muerto este lunes a los 85 años de edad tras un periodo ingresado en un centro hospitalario por neumonía.



"Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón les comunico que el maestro Johnny Pacheco, con mucha paz, falleció esta tarde. Mil gracias por todas sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En estos momentos le pedimos privacidad y oraciones", ha confirmado su familia en redes sociales.



Nacido en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) en 1935, Juan Azarías Pacheco Kiniping, conocido como Jonhnny Pacheco, está considerado como uno de los padres de la salsa.



Compositor de más de 150 canciones como 'La Dicha Mía', 'Quítate Tú' (Pa' Ponerme Yo), 'Acuyuye', 'El Rey de la Puntualidad', 'El Número Cien' y 'Celia y Tito', fue cofundador en 1963 del sello Fania Records junto con Jerry Masucci.



Conocido con el sobrenombre de 'El zorro de Plata', pocos años después, en 1968, formó la orquesta Fania All Stars, que tuvo como integrantes a artistas de la talla de Ruben Blades, Larry Harlow, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe y Ray Barretto.



También produjo música para películas como 'Our Latin Thing', la primera cinta sobre la salsa y su influencia en los latinos de Nueva York.