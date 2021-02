PETRÓLEO-Barril toca máximo en 13 meses por menor oferta y avances vacunación coronavirus

Foto de archivo de la refineria Neft de Gazprom en Omsk, Rusia. Feb 10, 2020. REUTERS/Alexey Malgavko

Por Noah Browning

LONDRES, 15 feb (Reuters) - Los precios del petróleo se dispararon el lunes hasta alcanzar su máximo nivel en unos 13 meses, ya que la puesta en marcha de masivas campañas de vacunación promete reactivar la demanda en momentos en que los productores mantienen la oferta contenida.

* El crudo Brent subía 77 centavos, o un 1,2%, a 63,20 dólares el barril a las 0955 GMT, tras tocar un pico de sesión de 63,76 dólares, el nivel más alto desde el 22 de enero de 2020.

* Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 1,04 dólares, o un 1,8%, a 60,51 dólares el barril. Al principio de la sesión había alcanzado los 60,95 dólares, su nivel más alto desde el 8 de enero de 2020.

* Los precios del barril ganaron alrededor de un 5% la semana pasada.

* El precio del petróleo ha subido en las últimas semanas a medida que se reduce la oferta, debido sobre todo a los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de exportadores de OPEP+, grupo compuesto por el cartel y por aliados externos, encabezados por Rusia.

* El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó que el mercado mundial del petróleo está en vías de recuperación y que el precio del barril podría alcanzar este año una media de entre 45 y 60 dólares.

* "Hemos visto una baja volatilidad en los últimos meses. Esto significa que el mercado está equilibrado y los precios que vemos hoy están en línea con la situación del mercado", dijo Novak.

