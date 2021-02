Nahuel Guzmán cree que al fútbol de México y la Concacaf hay que respetarlo

El argentino Nahuel Guzmán (I), portero de Tigres. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Monterrey (México), 15 feb (EFE).- El guardameta argentino Nahuel Guzmán afirmó este lunes que la final del Mundial de Clubes alcanzada por su equipo, Tigres, confirmó que el fútbol mexicano y el de la Concacaf merecen respeto.

"Dejamos un buen mensaje para la competencia, que este fútbol hay que respetarlo. Hablo del fútbol mexicano y el de la Concacaf", dijo en una rueda de prensa.

Los Tigres, del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, perdieron la final del Mundial de Clubes jugado en Catar por 1-0 ante el Bayern Múnich.

Guzmán destacó que su equipo no se achicó ante el rival, aunque consideró polémico el unico gol del partido, que fue validado por el VAR tras una larga pausa.

"Pudieron ganarnos 5-0, pero nos ganaron por 1-0 con un gol que el VAR revisa y no ve la mano. Es una falla de la que nadie va a hablar porque el campeón volvió a Alemania, nosotros a México y los árbitros a Sudamérica", dijo.

A pesar del supuesto error arbitral, Guzmán, integrante de la selección argentina en el pasado Mundial de Rusia 2018, elogió al Bayern Múnich y reconoció que de haber seguido el partido los alemanes habrían tenido muchas posibilidades de ganar.

"Estoy orgulloso del papel que hicimos y del equipo del que me toca formar parte. Mostramos un compromiso, una intensidad en el parido ante Palmeiras. La participación fue muy buena", agregó.

Después de llegar de Catar, sede del Mundial, los Tigres, novenos de la tabla del Clausura, han trabajado sin descanso y aunque el ritmo ha sido menor al de otras veces, Guzmán cree que el grupo está listo para el duelo ante Cruz Azul, sexto de la clasificación, el próximo miércoles.