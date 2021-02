Nadal llega reforzado a cuartos tras superar en tres sets a Fognini

EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 15 feb (EFE).- El español Rafael Nadal (2) llegará reforzado a los cuartos de final del Abierto de Australia tras recuperar su condición física en su encuentro de octavos ante el italiano Fabio Fognini (18), en el que se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2.

“Contra un jugador como Fabio tienes que estar preocupado en todo momento. Para mí es mejor jugar de día, me conviene por mis características de juego”, afirmó tras la conclusión de un choque que se acercó a las dos horas y media de duración.

El balear consiguió el billete para los cuartos de final por decimotercera vez en Australia e igualó a los australianos Jack Crawford y Adrian Quist, en una clasificación liderada por el suizo Roger Federer, que cuenta con quince presencias.

Superó su primera prueba de nivel al imponerse a un rival que históricamente le había causado problemas, en especial en los tropiezos en el Abierto de Estados Unidos en 2015 y en Montecarlo en 2019, después de desplegar un elevado nivel tenístico que amansó los fogonazos de un Fognini que desistió tras ceder un psicológico segundo set.

La condición física de Nadal estuvo a la altura después de desvelar en su última rueda de prensa que se sometería a un entrenamiento intenso este domingo para recuperar el físico perdido por unos problemas en la espalda, que desaparecieron tras su partido de segunda ronda.

El balear fue muy sólido durante la primera manga y el efecto con el que cargó la mayoría de sus golpes fue suficiente para imponerse a un Fognini relajado y con poca disposición de lucha.

Sin embargo, el tenista de San Remo (Italia), que llegaba tras brillar en su anterior ronda ante el ‘aussie’ Alex De Miñaur, se reencontró con su mejor tenis y se hizo con el ritmo del partido para establecer un 4-2 favorable en el marcador.

No fue suficiente un intimidatorio 0-40 en el siguiente juego, con el servicio del español, después de que Nadal preservara su saque con dos ‘aces’ que le mantuvieron a flote en la disputa del segundo parcial.

Rompió en el siguiente juego, como consecuencia de dos errores infantiles de Fognini, y la desesperación del italiano se tradujo en un nuevo ‘break’ que sería definitivo para poner tierra de por medio y fijar una diferencia de dos sets a cero, ante unas gradas vacías como consecuencia del confinamiento al que se está sometiendo la ciudad de Melbourne y el estado de Victoria.

No se recuperó Fognini del mazazo psicológico al conceder sus dos últimos juegos al servicio en el segundo set y su bajada de intensidad estableció el guión del tercero, que Nadal se apuntó por 6-2.

Su próximo rival se conocerá tras la conclusión del partido que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (5) con el italiano Matteo Berrettini.

Cuenta con ambos con un cara a cara favorable: 6-1 con el heleno y 1-0 frente al italiano.