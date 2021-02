Libia.- El primer ministro del Gobierno de unidad habría salido de Libia tras ceder sus competencias, según medios

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro del Gobierno de unidad de Libia, Fayez Serraj, habría abandonado el país tras ceder sus competencias a su vice primer ministro, Ahmed Maitiq, según han recogido varios medios del país africano.



Serraj habría salido del país por un periodo de tiempo indeterminado y con un destino no especificado, sin que por el momento esté claro si tiene pensado volver a Libia, tal y como ha recogido el portal de noticias Al Marsad.



Sin embargo, el Gobierno de unidad no se ha pronunciado por ahora sobre el paradero de Serraj, quien aseguró que abandonaría el cargo una vez que estuviera en pie un nuevo Ejecutivo surgido del proceso de diálogo en el seno del Foro de Diálogo Político en Libia (LPDF).



El LPDF eligió el 5 de febrero como nuevo primer ministro a Abdul Hamid Mohamed Dbeibé y a Mohamad Yunes Menfi como presidente del Consejo Presidencia, que estará integrado además por Mosa al Koni y Abdulá Husein al Lafi. Cada uno de ellos representa a una de las tres regiones del país.



El propio Dbeibé anunció el sábado el inicio del proceso de consultas para la formación del Gobierno. "Estamos aún trabajando muy duro para formar un Gobierno de unidad nacional", dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Hemos empezado el proceso de evaluación de todos los nominados", manifestó, antes de recalcar que "las elecciones serán adoptadas según estándares de competencia y teniendo en cuenta la diversidad y una participación amplia". "No decepcionaremos las esperanzas puestas sobre nosotros, ya que el pueblo libio siempre merece lo mejor", zanjó.



El proceso de contactos arrancó dos días después de que Menfi se reuniera en Benghazi con Jalifa Haftar, que encabeza a las fuerzas leales a las autoridades asentadas en el este del país, quien expresó su apoyo al proceso de paz y a las autoridades interinas recientemente pactadas, que tendrán que organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas el 24 de diciembre.



Los contactos entre las partes se han intensificado desde que el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Turquía, rechazara la ofensiva lanzada en abril de 2019 por Haftar, que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), contra la capital, Trípoli.



La duplicidad institucional en Libia deriva a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.