Lasso rectifica su postura para un recuento de votos en Ecuador

En la imagen un registro del candidato presidencial ecuatoriano por el centroderechsita movimiento CREO, Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 14 feb (EFE).- El candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso, del centroderechsita movimiento CREO, rectificó este domingo su postura sobre un proceso de recuento de votos que acordó el pasado viernes con el aspirante indígena Yaku Pérez, y conminó a la autoridad electoral a ceñirse a la ley.

En una carta enviada esta tarde al Consejo Nacional Electoral (CNE), Lasso consideró que tal acuerdo debería ser pactado con los demás candidatos que participaron en las elecciones del pasado 7 de febrero, en las que él y Pérez alcanzaron un empate técnico por el segundo lugar, mientras que el progresista Andrés Arauz se alzó con el primer puesto y una amplia ventaja.

No obstante, la votación que obtuvo Arauz no fue la suficiente para haber obtenido la Presidencia en esa sola votación, por lo que debe terciar en una segunda vuelta electoral, el próximo 11 de abril, con quien finalmente sea segundo en el escrutinio.

Para zanjar la disputa política y las denuncias de un supuesto fraude, Pérez y Lasso acordaron el pasado viernes, en una reunión auspiciada por el CNE y un grupo de observadores internacionales, ir a un recuento de la mitad de votos en dieciséis provincias, de las 24 que forman el país, y de la totalidad en la de Guayas.

En el acuerdo también se estableció que el CNE debía elaborar un instructivo para la revisión contable de votos y que tras ese proceso se proclamaría el resultado final, que debería ser aceptado por ambos candidatos.

Lasso, no obstante, recordó este domingo en la carta enviada al CNE que ese tipo de revisión sólo podría darse si todos los candidatos que participaron en la primera ronda, dieciséis en total, también lo aceptan.

Asimismo, recordó que el CNE, para revisar los votos, de una o miles de mesas electorales, debe recibir primero la identificación de las urnas en las que se reclama el recuento, además de precisar el tipo de impugnación en cada caso.

"Si el CNE procede de otra manera, no solo sería injusto, sino ilegal y hasta delictivo, porque se presumiría la comisión de uno o varios delitos" y podría declararse la nulidad de todo el proceso, añadió.

Lasso, en la misiva, pidió al CNE que proclame los resultados del escrutinio que ya ha concluido y que le otorga una ligera ventaja sobre Pérez.

El CNE, en su portal web, con el registro del cien por cien de las actas de las mesas electorales, ubicó a Arauz primero con el 32,71 por ciento de votos, seguido de Lasso con el 19,74 por ciento y Pérez con el 19,38 por ciento.

Lasso insistió en que, como ciudadano, aceptó el recuento de toda la votación en la provincia de Guayas, donde dijo que Pérez tenía sus mayores sospechas de un fraude en su contra.

Sin embargo, remarcó que, si hubiere un consenso entre todos los candidatos presidenciales inscritos, la mayoría con votaciones inferiores al 2 por ciento, aceptaría también el recuento de la mitad de votos en solo seis provincias.

"Queda claro mi respeto a la Ley, a la ética, a la transparencia y a la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas", aunque también que "impugnaré y/o apelaré, según corresponda en derecho, cualquier acto o resolución del CNE que viole la ley expresa o que pretenda imponer procedimientos que no consten en un acuerdo consensuado" con los demás candidatos, precisó Lasso.

El pronunciamiento del candidato conservador se da un día después de que Pérez presentará ante el CNE una serie de "evidencias" sobre el presunto fraude que asegura sufrió en los comicios pasados, por lo que ha pedido el recuento de cerca del 45 por ciento del total de los votos.