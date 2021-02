La selección española inicia su concentración en Las Rozas

Las jugadoras de la selección española femenina de izquierda a derecha: Ivana Andrés Sánz, María León, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas a su llegada a la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde este lunes empieza a preparar los dos últimos partidos de la Fase de Clasificación para la EURO 2022 ante Azerbaiyán y Polonia. EFE/Pedro González

Madrid, 15 feb (EFE).- Las 24 internacionales convocadas por Jorge Vilda para los dos últimos compromisos de la fase de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022 comenzaron este lunes su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Las cuatro porteras y las veinte jugadoras de campo citadas para los encuentros ante las selecciones de Azerbaiyán en Bakú y Polonia en Madrid, de los días 18 y 23 de febrero, ya están en la sede federativa, donde fueron recibidas por el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael del Amo; por el seleccionador absoluto, Jorge Vilda; la segunda entrenadora, Montse Tomé; y el asistente técnico, Kenio Gonzalo.

Para esta concentración, el Barcelona aporta a nueve jugadoras que vienen de ganar la Copa de la Reina: la portera Sandra Paños, las defensas Andrea Pereira, Mapi León y Leila Ouahabi, las centrocampistas Patri Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y las atacantes Mariona Caldentey y Jenni Hermoso, que con 36 goles en 81 partidos está a dos dianas de igualar a Vero Boquete como máxima goleadora histórica de la selección española.

El Real Madrid es el segundo club con mayor representación, con la guardameta Misa Rodríguez, las defensas Marta Corredera e Ivana Andrés, la centrocampista Maite Oroz y la delantera Marta Cardona; seguido por el Levante, con las atacantes Eva Navarro, Alba Redondo y Esther González -máxima realizadora de la Primera Iberdrola en este curso, con 18 tantos- y la portera María López Valenzuela, que debuta con la selección absoluta.

Desde el extranjero viajaron las defensas Ona Batlle (Manchester United) e Irene Paredes (París Saint-Germain) y la portera Lola Gallardo (Olympique de Lyon). Las dos últimas no viajarán el miércoles a Bakú, según adelantó Jorge Vilda en rueda de prensa, puesto que sus clubes no están obligadas a cederlas para un viaje que implicaría una cuarentena superior a los siete días a su regreso a Francia.

Completan la convocatoria la defensa Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), la centrocampista Nerea Eizagirre (Real Sociedad) y la delantera Lucía García (Athletic Club).

Las 24 jugadoras se entrenarán esta tarde (18:30 horas) en la Ciudad del Fútbol. El martes completarán una sesión de gimnasio por la mañana y un entrenamiento de campo por la tarde.

El miércoles está previsto el viaje a Bakú, donde realizarán a partir de las 21:00 (hora local) el entrenamiento oficial previo al partido del jueves en el estadio ASK Arena.

La expedición regresará a España el viernes, con el billete para la Eurocopa de Inglaterra de 2022 en su mano en el caso de derrotar a la selección de Azerbaiyán.

En el único partido precedente, que data del 4 de octubre de 2019 en A Coruña, La Roja se impuso por 4-0.

Si las líderes del Grupo D no consiguen vencer a las colistas, el 23 de febrero tendrían otra oportunidad de certificar su clasificación en la sede federativa. En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la selección española recibirá a la escuadra de Polonia en el cierre de la fase de clasificación para la próxima cita continental. EFE

