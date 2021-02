La producción industrial cayó un 1,6 % en la eurozona en diciembre

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND/Archivo

Bruselas, 15 feb (EFE).- La producción industrial cayó un 1,6 % en la eurozona y un 1,2 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en diciembre respecto a noviembre de 2020, según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Si se compara en términos interanuales, la producción en el sector industrial bajó un 0,8 % en los diecinueve países que comparten la moneda única y un 0,4 % en los Veintisiete, comparado con diciembre de 2019.

En España, la tasa de producción industrial subió un 0,7 % en el último mes del año respecto a noviembre de 2020 y cayó un 0,1 % en comparación con diciembre de 2019.

El descenso mensual del 1,6 % en la zona del euro se debió a la caída del 3,1 % de la producción de bienes de capital y del 0,6 % de los bienes de consumo no duraderos.

No obstante, aumentó la producción de bienes de consumo duradero (0,8 %), de bienes intermedios (1 %) y de energía (1,4 %).

En el conjunto de los Veintisiete, la producción de bienes de capitales bajó un 2,8 % y la de bienes de consumo no duradero un 0,1 %, mientras que la producción de bienes de consumo intermedio subió un 0,9 % y un 1 % en la energía, cifra que creció hasta el 1,5 % en el caso de bienes de consumo duradero.

Entre los Estados miembros, los países cuya producción industrial registró las caídas más pronunciadas fueron Hungría (2,5 %), Bélgica (1,9 %) y Finlandia (0,9 %), frente a las mayores subidas que se dieron en Dinamarca (2,4 %), Portugal (1,8 %), Estonia y Luxemburgo (ambas 1,6 %).

En términos interanuales, la caída del 0,8 % en la zona de la moneda única se explicó por una disminución del 3,9 % en la producción de bienes de consumo no duradero; del 3,1 % en los bienes de capital; y del 1,9 %, en la energía.

Por el contrario, la producción de consumo duradero subió un 1,4 % y alcanzó el 4,1 % en el caso de los bienes intermedios.

Respecto a los Veintisiete, se registró una caída del 3,1 % en la producción de bienes de consumo no duradero; del 2,8 %, en los bienes de capitales; y del 2,5 %, en la energía, frente a la subida del 4,2 % y del 4,4 % en la producción de bienes de consumo duradero y los bienes intermedios, respectivamente.

Bélgica (4,6 %), Malta y Portugal (ambos 4,3 %) registraron la mayor caída entre los países del club comunitario respecto a Eslovaquia (6,8%), Polonia (6,1 %) y Letonia (4,7 %), donde se observó el mayor incremento.