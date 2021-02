La Infanta Margarita evita hablar del estado de salud del Rey Juan Carlos

09/10/2020 La Infanta Doña Margarita, en una imagen reciente. MADRID, 15 (CHANCE) En los últimos días se ha especulado con la salud del Rey Juan Carlos y, según diferentes medios de comunicación, el emérito podría haber sufrido un empeoramiento en su estado de salud y estaría atravesando por una situación un tanto delicada por sus importantes problemas de movilidad. Seis meses después de su marcha de España, el padre del Rey Felipe VI estaría cansado de su "exilio dorado" en Abu Dabi y estaría deseando regresar a nuestro país, aunque por el momento parece que no se plantea esa posibilidad. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



En los últimos días se ha especulado con la salud del Rey Juan Carlos y, según diferentes medios de comunicación, el emérito podría haber sufrido un empeoramiento en su estado de salud y estaría atravesando por una situación un tanto delicada por sus importantes problemas de movilidad. Seis meses después de su marcha de España, el padre del Rey Felipe VI estaría cansado de su "exilio dorado" en Abu Dabi y estaría deseando regresar a nuestro país, aunque por el momento parece que no se plantea esa posibilidad.



Ahora, hemos preguntado a la Infanta Doña Margarita que, intentando mantenerse al margen de la polémica, no se pronuncia sobre los rumores que circulan acerca de la salud de Don Juan Carlos.



Tan amable como de costumbre, la Duquesa de Soria confirma que ha hablado recientemente con su hermano, pero prefiere no detallarnos cuál es su estado de salud ni si es cierto que el emérito ha sufrido un empeoramiento en las últimas semanas.



Muy discreta, Doña Margarita tampoco se pronuncia sobre la marcha de la Princesa Leonor a Reino Unido para cursar el Bachillerato en un prestigioso centro educativo de Gales, un paso importante en su formación para suceder a su padre el día de mañana como Reina de España.