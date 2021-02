La brillantez de Antetokounmpo y Doncic no impiden las derrotas de Bucks y Mavericks

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 15 feb (EFE).- Las exhibiciones del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo y del base esloveno Luka Doncic no impidieron las derrotas sufridas por sus respectivos equipos, los Milwaukee Bucks y Dallas Mavericks.

El alero Justin Jackson aportó 22 puntos como mejor anotador de los Thunder de Oklahoma City, que superaron un triple-doble de Antetokounmpo y derrotaron por 114-109 a los Bucks, en lo que fue la gran sorpresa de la jornada.

Los Bucks confirmaron por tercer partido consecutivo que han perdido su mejor juego de equipo y a pesar que Antetokounmpo aportó su cuarto triple-doble de la temporada al conseguir 24 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la tercera consecutiva, que les aleja del primer lugar de la Conferencia Este al bajar su marca a 16-11.

El base Damian Lillard consiguió un doble-doble de 34 puntos y 11 asistencias y los Trail Blazers de Portland superaron los 44 tantos de Doncic y ganaron a domicilio 118-121 a los Mavericks, que rompieron una racha de cuatro triunfos seguidos.

Una vez más, Doncic fue la gran figura individual de los Mavericks al estar cerca de otro triple-doble después de aportar 44 puntos, nueve asistencias y siete rebotes.

El exjugador del Real Madrid volvió a superar la barrera de los 40 puntos, dos noches después de haber conseguido su mejor marca individual en la NBA con 46 tantos en la victoria frente a los New Orleans Pelicans.

Doncic estableció un par de marcas de franquicia con su decimocuarto partido consecutivo con al menos 25 puntos y el total más alto de dos encuentros con 90 tantos.

Por su parte, el pívot serbio Nikola Jokic firmó un triple-doble de 23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias -sexto de la temporada- para los Nuggets de Denver, que ganaron 122-105 a unos Lakers de Los Ángeles que pusieron fin a siete triunfos seguidos.

La atención se centró en el enfrentamiento entre Jokic y el alero LeBron James, quienes están entre los favoritos en la carrera por el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA.

Por los Lakers, James se acercó al triple-doble con 22 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, pero no pudo evitar la derrota, que les distancia de Utah Jazz, líderes de la Conferencia Oeste que tuvieron jornada de descanso.

El escolta Lou Williams anotó un doble-doble de 30 puntos, el máximo de la temporada en su primera apertura en el campeonato, y agregó 10 asistencias que lo convirtieron en el jugador clave en el ataque de Los Angeles Clippers que se impusieron con facilidad por 128-111 a los Cleveland Cavaliers y lograron el tercer triunfo consecutivo y el séptimo en los últimos 10 disputados.

El escolta hispano Devin Booker consiguió 27 puntos como líder en el ataque de los Suns de Phoenix, que superaron 109-90 a los Magic de Orlando y lograron la sexta victoria consecutiva, la segunda mejor de la Conferencia Oeste y de la liga.

El base Dejounte Murray consiguió doble-doble de 26 tantos, 12 rebotes, seis asistencias y dos recuperaciones de balón como líder de los Spurs de San Antonio, que vencieron de visitantes por 110-122 a los Hornets de Charlotte, en lo que fue su quinta victoria en seis partidos y se consolidan líderes de la División Suroeste (16-11).

El escolta Bradley Beal volvió a destacar en el ataque de los Washington Wizards y con 35 puntos, incluidos cuatro triples, los guió al triunfo cómodo de 104-91 frente a los devaluados Boston Celtics, que perdieron el segundo partido consecutivo, el cuarto en los últimos cinco disputados.

El pívot Mason Plumlee tuvo triple-doble (17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) con los Pistons de Detroit, que superaron 123-112 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Con su victoria, los Pistons arruinaron el regreso de Stan Van Gundy a Detroit, donde fue entrenador y presidente de operaciones de baloncesto del equipo del 2014 al 2018, y ahora dirige a Pelicans.

El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns dirigió el ataque con doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes y los Timberwolves de Minnesota derrotaron a domicilio 112-116 a los Toronto Raptors.

Con la victoria, los Timberwolves rompieron racha de cuatro derrotas consecutivas, luego de anotar el 69 por ciento de sus tiros de campo en la segunda mitad.

El pívot lituano Jonas Valanciunas aportó doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes como líder de los Memphis Grizzlies, que vencieron como visitantes 110-124 a los Sacramentos Kings.

Los Grizzlies no habían ganado en Sacramento desde el 31 de diciembre del 2017.