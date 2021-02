Koundé, sobre su duelo con Haaland: "El fútbol es un deporte de equipo"

El defensa francés del Sevilla Jules Koundé (d) celebra un gol durante n partido. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 15 feb (EFE).- El central francés del Sevilla Jules Koundé ha destacado que "el fútbol es un deporte de equipo", con lo que ha querido quitarle trascendencia a su duelo con el delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que medirá a ambos equipos el próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán.

Koundé, en declaraciones a UEFA.com, señala sobre esta eliminatoria que cuando salió este emparejamiento en el sorteo no pensó "mucho en ello porque no tenía ninguna preferencia".

"Nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, vamos a hacerlo lo mejor posible para pasar a la siguiente fase. Para empezar, nos centraremos en nuestro planteamiento como equipo, porque así es como afrontamos siempre nuestros partidos", apuntó el joven central, quien el pasado noviembre cumplió 22 años y que es actualmente uno de los futbolistas europeos en mayor progresión en su puesto.

El francés, que cumple su segunda temporada en el Sevilla, al que llegó procedente del Girondins de Burdeos de su país, añadió al respecto que el cuerpo técnico del equipo, que encabeza Julen Lopetegui, "hará su trabajo y tratará" de darles a los jugadores "toda la información posible" para ayudar "a enfocar ese partido lo mejor posible".

"Dicho esto, individualmente, me centraré un poco más en Haaland, pero tampoco demasiado porque el fútbol es un deporte de equipo y trataremos de llevar a cabo nuestro plan de juego lo mejor posible", subrayó Koundé, al que el Sevilla contrató por unos veinte millones de euros en un contrato que expira en junio de 2024 y que tiene una cláusula de rescisión que ronda los ochenta millones.

El parisino, titular indiscutible en el equipo sevillista, también se refirió a su llegada a la capital andaluza en el verano de 2019, aún con 20 años, y destacó que ha "aprendido mucho en muchas facetas" de su vida.

"Era la primera vez que estaba lejos de mi familia. Hay momentos más complicados que otros, obviamente. Pero también he crecido mucho como futbolista, porque la exigencia es mayor. Jugamos para ganar todos los partidos, para conquistar títulos. Las exigencias son diferentes, ya vengan del entrenador, del cuerpo técnico, de otros jugadores o de, obviamente, los aficionados", relató.

Koundé añadió que en Sevilla "la gente es apasionada, tanto los trabajadores del club como la gente de fuera. Así que la exigencia es alta" y puntualizó que eso le "gusta mucho" y fue por lo que se decidió a fichar por este equipo "porque necesitaba mayores exigencias".

"Eso es lo que sentí aquí. También sentí mucho apoyo del club, de mis compañeros de equipo, y especialmente de los aficionados. Es algo que realmente me motiva, que realmente nos motiva a todos, creo", afirmó.

Koundé abundó en que, sobre todo, juegan al fútbol "para la gente" y que por ello, en estos meses de pandemia, con los estadios vacíos de público por el protocolo sanitario, tienen que "encontrar otras fuentes de motivación además de los aficionados" para esforzarse y "dar lo mejor".