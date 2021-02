25/01/2021 Juan Luis Galiacho vuelve a insinuar que su amistad con Terelu Campos podría derivar en algo más. MADRID, 15 (CHANCE) La complicidad de la que presumen Terelu Campos y Juan Luis Galiacho cada fin de semana en el plató de "Viva la vida" sigue dando mucho que hablar, y ni uno ni otro descartan que su amistad - que es lo único que sienten en estos momentos - podría convertirse, en un futuro, en amor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS MEDIASET



La complicidad de la que presumen Terelu Campos y Juan Luis Galiacho cada fin de semana en el plató de "Viva la vida" sigue dando mucho que hablar, y ni uno ni otro descartan que su amistad - que es lo único que sienten en estos momentos - podría convertirse, en un futuro, en amor.



El periodista, aunque cauto, desvela que ya se verá lo que pasa entre la hija de María Teresa Campos y él y, entre risas confiesa si ha felicitado a su "amiga" por el Día de los Enamorados



- CHANCE: Buenas noches Galiacho, día de los enamorados.



- GALIACHO: No ha venido Terelu así que no he podido decirle nada.



- CH: ¿Ha habido mensajes?



- GALIACHO: No, ayer hablamos porque estuvo aquí y me dijo que iba a estar con su madre.



- CH: ¿Ha bajado la intensidad entre los corazones?



- GALIACHO: El revuelto era por una amistad dentro del plató y de nada más. No va más allá que simplemente una amistad de compañeros. Os lo vuelvo a repetir, nunca se sabe en la vida lo que puede pasar, pero bien, no hay ningún problema entre Terelu y yo, muy bien. Puede ser una amistad más íntima por decirlo así, pero eso ya se verá.



- CH: En el día del amor os habéis mensajeado.



- GALIACHO: No, en el día del amor no. Yo hablé ayer con ella, me acabo de comer unas hormigas y le he dicho que le lleve un plato a ver si le gustan. A Terelu le gusta mucho la cocina.



- CH: ¿No va a dejar de intentarlo?



- GALIACHO: No, simplemente es amistad, lo que te dije el primer día, que todo es lo que venga en la vida, nunca se sabe, pero yo no voy a intentar nada, el tiempo pone a casa uno en su sitio, nada más. Terelu tiene su vida, yo tengo la mía.



- CH: ¿El aprobado de la familia campos lo tienes?



- GALIACHO: Sí, Carmen con la que he estado le he dado un corazón para Terelu, ella muy contenta, y dijo ayer Terelu 'no va a estar en mejor familia que esta' pero no hay nada más que amistad. No hay nada más.