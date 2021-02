Javier Tudela, feliz por la boda de Kiko Matamoros y Marta López

27/07/2019 Javier Tudela, en una imagen de archivo. MADRID, 15 (CHANCE) El pasado fin de semana Kiko Matamoros anunciaba, pletórico, que ha decidido pasar por el altar con Marta López para sellar su amor y, tras dos años de relación, la pareja se casará este mismo año en la madrileña Basílica de San Miguel. Será la tercera boda para el colaborador - estuvo casado con Marian Flores y con Makoke - pero se tratará de la primera por la iglesia, ya que a la modelo le hace especial ilusión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



El pasado fin de semana Kiko Matamoros anunciaba, pletórico, que ha decidido pasar por el altar con Marta López para sellar su amor y, tras dos años de relación, la pareja se casará este mismo año en la madrileña Basílica de San Miguel. Será la tercera boda para el colaborador - estuvo casado con Marian Flores y con Makoke - pero se tratará de la primera por la iglesia, ya que a la modelo le hace especial ilusión.



Javier Tudela se pronuncia sobre esta noticia que, aunque esperada, no por ello deja de ser sorprendente. Sin perder la sonrisa, el hijo de Makoke asegura que la boda "me parece muy bien" y, sin dudarlo, confiesa que "me alegro". Tirando de ironía, esta es su respuesta cuando le preguntamos si desea una buena ceremonia al que fue como un padre para él: "Si no me invita no lo sé...".



Acompañado por su novia Marina, embarazada de casi cinco meses, el empresario, presumiendo de cochazo, afirma que les da exactamente igual que Matamoros se llevase su gimnasio de casa "porque hemos cogido otro".