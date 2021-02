Fútbol/Primera.- (Crónica) El Athletic zarandea en media hora al Cádiz y vuelve a sonreír lejos de San Mamés

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club puso fin este lunes a más de cuatro meses sin ganar a domicilio y agravó la actual crisis de un Cádiz, al que goleó en el Ramón de Carranza por 0-4, tras apabullarle en una gran primera media hora, en el partido que cerró la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander.



El conjunto de Marcelino García Toral llevaba, entre Liga y Copa del Rey, cuatro partidos sin ganar, una racha que había frenado la mejoría con la llegada del asturiano, pero firmó un gran encuentro en suelo gaditano y sumar tres puntos que le permiten no descolgarse demasiado de la sexta plaza del Villarreal, todavía a ocho puntos y con duelos pendientes, y a poner fin a la racha sin ganar como visitante que se extendía desde final de septiembre en Ipurua.



Peor es el panorama del conjunto de Álvaro Cervera, que dejó una de las peores imágenes de la temporada y que alargó a cuatro su racha de derrotas ligueras seguidas. Un punto de los últimos 15 es el pobre bagaje del recién ascendido, ya muy cerca de un descenso del que sólo le separa un partido.



El equipo vizcaíno no acusó las rotaciones en su once y solventó la visita al Ramón de Carranza con más facilidad incluso de la que podría esperar. Y es que el Athletic salió muy fuerte y ya a los cinco minutos había colocado el 0-1 tras una buena maniobra de Alex Berenguer.



El gol no despertó al Cádiz, que continuó a merced de su rival. Unai López, una de las novedades, anotó al cuarto de hora el 0-2 con un gran lanzamiento de falta y Berenguer cerró su doblete a la media hora para dejar el choque prácticamente sentenciado pese a quedar una hora por delante.



Álvaro Cervera buscó la reacción de los suyos tras el descanso introduciendo cuatro cambios de un tirón, pero un fulgurante contragolpe de Iñaki Williams hundió cualquier atisbo de reacción del conjunto gaditano, que apenas inquietó a Unai Simón salvo en una acción de Iván Alejo, y certificó la revancha de la derrota encajada en la primera vuelta en San Mamés.