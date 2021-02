Fútbol/Premier.- (Crónica) El Chelsea mantiene su buena línea en el retorno de Kepa a la portería

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Chelsea continúa con su buena línea desde la llegada al banquillo del alemán Thomas Tuchel y ascendió a la cuarta posición de la clasificación de la Premier League 2020-2021 después de ganar por 2-0 al Newcastle en el retorno de Kepa Arrizabalaga a la portería 'blue', en el partido que cerró este lunes la vigesimocuarta jornada del campeonato inglés.



La aparición en el once del guardameta vasco fue la gran novedad en el duelo ante las 'Urracas'. El vizcaíno no jugaba en el torneo doméstico desde octubre, pero Tuchel decidió darle de nuevo minutos en una noche que fue plácida para los de Stamford Bridge también con Azpilicueta y Marcos Alonso como titulares.



El rival del Atlético de Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones ha mejorado considerablemente con su nuevo entrenador, que continúa invicto tras seis encuentros, los últimos cinco con triunfo, y ha dejado la portería a cero en cinco de estos seis choques



Ante el Newcastle, al equipo londinense le bastaron los goles del francés Olivier Giroud y del alemán Timo Werner antes del descanso para colocarse en la cuarta plaza con 42 puntos, dos más que el Liverpool, pero a once del líder Manchester City.



Por su parte, el West Ham, también con 42 puntos, sigue confirmándose como la revelación del campeonato y se mantiene en la pelea por las plazas de acceso a la Liga de Campeones tras golear 3-0 al colista Sheffield United con tantos de Rice (penalti), Diop y Frederiks.