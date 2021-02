Fútbol/Champions.- Koeman: "Ahora podemos ganar al PSG y a cualquiera, es una mejoría"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que la mejoría de juego y resultados les ha hecho ganar confianza últimamente y ve a su equipo capaz de ganar al Paris Saint-Germain, al que reciben en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y "a cualquiera".



"Creo en mi equipo, en mis jugadores y tenemos mejoría en resultados y juegos. Sigo pensando que es una eliminatoria igualada, y ahora afrontamos estos dos partidos con mucha ambición y mejoría en nuestra confianza, podemos ganar al PSG y a cualquier equipo fuerte y es una mejoría", aseguró en rueda de prensa.



Por ello, afronta con "mucha ilusión" este cruce que prevé "durísimo". "El PSG tiene un equipo muy fuerte. Es una eliminatoria muy interesante, por la trayectoria de mejoría del Barça en los últimos meses y por la calidad del PSG", manifestó.



"No veo a otros equipos mucho mejor que al Barça", aseguró. "Pero no es lo mejor hacer mucho cambios ni si juegas con jóvenes, y decir que aspiras a ganar la 'Champions'. Pero tenemos buen equipo, estamos jugando a un gran nivel y tenemos buenos jugadores. Puedes ganar a cualquiera, pero necesitas lo mejor para competir contra los mejores", señaló al respecto.



De todos modos, no le gusta la sensación de estar sometido "a un examen cada tres días. "En cualquier partido hemos tenido las mejores oportunidades de marcar, contra todos los rivales contra los que hemos perdido. Lo único fue que el resultado final no fue nuestro", comentó sobre las derrotas sufridas en lo que va de campaña.



Por otro lado, lamentó no tener enfrente a Neymar o Di María, pero aseguró que su Barça también tiene bajas de importancia. "Para cualquier equipo es importante tener a todos disponibles. Neymar y Di María son una baja importante para el PSG, como para nosotros lo son las de Ansu Fati, Coutinho, Araujo o Sergi Roberto. Hay que vivir con estos problemas y tener otros jugadores preparados", apeló.



"Para ver el mejor partido siempre hay que tener a los mejores en el terreno de juego. Nunca se sabe si un equipo al que le falta un jugador como Neymar cómo será la reacción del equipo. Los dos equipos tienen bajas importantes. Ojalá en un par de semanas todos puedan estar para saber quién es el mejor", añadió en este sentido.



"No es un duelo entre Messi y Mbappé", sentenció, sino que es un duelo entre dos equipos. "En uno juega Messi, el mejor del mundo y le necesitamos, y en el otro equipo donde casi pasa lo mismo con Mbappé, que es rapidísimo y puede complicarnos en defensa. Estos jugadores son para disfrutarlos como aficionado", se sinceró.



Y, sobre Leo Messi y el interés del PSG en él, hecho público por su secretario técnico y jugadores, no entró. "No creo que se le haya desestabilizado, no sé si esa es su intención al hablar tanto de Messi, que sigue siendo jugador del Barça y tengo muchas esperanzas de que siga siendo jugador del Barça", ahondó.



La gran noticia y novedad de cara al martes podría ser Gerard Piqué, quien "está bien" y lleva cuatro o cinco días entrenando con el grupo. "Tenemos buenas sensaciones sobre su físico y tengo un día más para decidir si está en la lista, porque ha estado un tiempo fuera. Lo hablaremos y decidiremos mañana por la mañana", explicó.