Fútbol/Champions.- Jordi Alba: "Es mejor que no juegue Neymar, ojalá lo aprovechemos"

Sobre Leo Messi: "Está comprometido al cien por cien con el Barça y se ve en cada partido"



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha reconocido que es "mejor" que jugadores como Neymar o Ángel Di María no estén disponibles para el duelo de este martes en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y cree que deben aprovecharlo para tomar ventaja sobre el Paris Saint-Germain.



"Es mejor que no jueguen jugadores como Ney, es baja importante como la de Di María, otro gran jugador que aporta mucho a su equipo, y ojalá que podamos aprovecharlo. Pero el PSG tiene jugadores importantes y los que entren por ellos tendrán un nivel parecido", apuntó en rueda de prensa.



Alba cree que será una eliminatoria "disputada" que se va a decidir "por pequeños detalles". "También nosotros tenemos bajas de grandes jugadores. Sabemos que si no estamos al cien por cien nos puede ganar cualquier equipo, e incluso estando al cien por cien cuesta ganar, está todo más igualado", reconoció.



"Pero intentaremos seguir jugando bien y seguir ganando para conseguir el máximo de títulos posibles, con la misma ilusión de siempre. Tenemos que ser un equipo y defender y atacar todos. La importancia de ser un equipo es vital para estas eliminatorias de 'Champions'", argumentó.



No obstante, celebró la mejora del equipo. "Hemos mejorado muchísimo respecto a dos o tres meses, las sensaciones son muy buenas pero en estas eliminatorias no hay favoritos. Será un partido difícil, contra un grandísimo rival, está luego la vuelta y hay que jugar los dos partidos con mucha intensidad", señaló.



"Ya se verá en el terreno de juego si el PSG es favorito, o si nosotros somos mejores. Hay que demostrarlo en el campo", asestó en este sentido, a la par que reconoció la importancia de poder recuperar, para este partido o para la vuelta, a Gerard Piqué.



"Piqué es una pieza fundamental en el equipo, es importantísimo y tiene una gran trayectoria. Además de lo futbolístico, el ambiente que crea en el vestuario es muy importante. La decisión la tomará el míster y dirá si tiene que jugar o esperar. Pero hay jugadores importantes, con menos experiencia pero que lo están haciendo muy bien", relativizó.



RESPETO PARA MESSI



Por otro lado, defendió a su compañero Leo Messi y pidió respeto para él tome la decisión que tome; sea irse o quedarse en el Camp Nou. "Leo dijo en su día su intención, pero está comprometido al cien por cien con el Barça y quiere hacer una gran temporada con el club de toda su vida, y a partir de ahí ojalá podamos ganar algún título y que Leo decida al final de la temporada", apuntó.



"La decisión que tome será bien pensada y meditada, y la que creerá que será mejor para él. Yo soy mucho mejor jugador cuando está Messi que cuando no, y como yo piensan todos los compañeros. Estoy seguro de que con Leo somos mucho más fuertes, no somos mejores sin él. Es decisión de Leo y habrá que respetarle tome la decisión que tome. Pero su cabeza está en el Barça y se ve en cada partido", zanjó.