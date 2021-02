Fútbol.- Januzaj y su duelo ante el Manchester United: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El centrocampista belga de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, tiene claro que no debe "demostrarle nada a nadie" de cara al enfrentamiento en los dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Manchester United, su exequipo y en el que no pudo triunfar.



"No tengo que demostrarle nada a nadie, conozco mis cualidades. No tengo que demostrarle a nadie lo bueno que soy, solo tengo que creer en mí mismo, jugar mis partidos y ser feliz", aseguró Januzaj en una entrevista a 'ESPN'.



El realista se mostró "muy feliz" por volver a Old Trafford. "Es un club que adoro, pero una vez que esté en el campo no habrá amigos porque obviamente estoy jugando para otro club ahora y también quiero ganar el partido", advirtió.



"Tuve a 'Fergie' (Alex Ferguson) y David Moyes, entrenadores que creían en mí, pero luego vinieron otros y querían un poco más de experiencia en el equipo. Yo entonces era un niño y cuando eres un niño tienes que callarte y hacer lo que la gente te dice que hagas", recalcó el belga, con el que Louis van Gaal apenas contó, al igual que posteriormente José Mourinho.



Por eso tiene claro que si cuando llegó el técnico neerlandés hubiera podido "elegir dejar el club el año anterior", lo habría hecho. "Pero en ese momento el United quería que firmara un nuevo contrato y pensé que podría estar allí muchos años. Si hubiera sabido que estos entrenadores no iban a creer en mí no habría firmado, me habría ido a otro lado a disfrutar de mi fútbol", comentó.