15/02/2021 Fórmula 1.- McLaren presenta su nuevo MCL35M con motor Mercedes para el Mundial 2021 de Fórmula 1 . McLaren presentó este lunes el MCLM35, el monoplaza que pilotarán el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo y con el que el equipo británico espera seguir su "camino hacia la cabeza de la parrilla" en una temporada 2021 que se presenta aún "más exigente" que la anterior y en la que contarán con el refuerzo de un motor Mercedes. EUROPA DEPORTES REINO UNIDO MCLAREN



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



McLaren presentó este lunes el MCLM35, el monoplaza que pilotarán el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo y con el que el equipo británico espera seguir su "camino hacia la cabeza de la parrilla" en una temporada 2021 que se presenta aún "más exigente" que la anterior y en la que contarán con el refuerzo de un motor Mercedes.



"El MCL35M es una evolución del coche de 2020, el MCL35, e incluye unas evoluciones aerodinámicas y de chasis realizadas por el equipo en invierno. Además de estas evoluciones, cuenta también con una nueva unidad de potencia suministrado por Mercedes-AMG, que representa uno de los numerosos cambios fundamentales del coche en su evolución hacia el MCL35M", señaló McLaren en su página web.



Además, el equipo de Woking indicó igualmente que la carrocería del coche, que mantiene los icónicos colores papaya y azul, "ha progresado sutilmente con respecto al diseño de 2020".



"Después de un exigente a la vez que gratificante 2020, hemos pulsado el botón de reinicio para esta temporada mientras seguimos en nuestro camino hacia la cabeza de la parrilla. Va a ser una temporada aún más exigente, pero estamos preparados para el reto", subrayó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing.



El estadounidense cree que con Norris y Ricciardo, este sustituto del español Carlos Sainz, cuentan con "una alineación de pilotos muy prometedora". "Ambos son fantásticos al volante y unos tipos formidables lejos de la pista. Lando es un piloto rápido por naturaleza e inteligente, y sigue una trayectoria ilusionante, mientras que Daniel ha ganado varios Grandes Premios, es astuto y tiene un talento excepcional", advirtió.



"Me siento orgulloso de nuestro equipo y de cómo hemos progresado juntos. Nos queda mucho todavía pero tenemos un gran ambiente en el equipo y nos estamos convirtiendo en unos buenos competidores mientras seguimos en nuestro camino", sentenció Brown.



Por su parte, James Key, director técnico, apuntó que, "pese a un reglamento técnico bastante estable con respecto a 2020, hay varios cambios aerodinámicos significantes que son importantes de acertar". "Cada cambio en el reglamento presenta una oportunidad y el equipo en Woking ha trabajado muy duro en condiciones complicadas para maximizar esas oportunidades", recalcó.



El ingeniero ve como "uno de los elementos claves" del diseño del MCLM35 la integración de la nueva unidad de potencia de Mercedes y alabó que a pesar de un "limitado alcance para realizar instalaciones en un coche homologado, el equipo ha hecho una gran labor para optimizar el trabajo de diseño".



"Construir un F-1 nunca es fácil. Estos son los monoplazas más rápidos y técnicamente complejos del mundo y ese reto se ha acentuado con la pandemia. Estoy inmensamente orgulloso de cómo nuestro increíble grupo de personas ha respondido ante este reto y ha desarrollado el mejor paquete posible", sentenció el británico.



Lando Norris aseguró tener "muchas ganas de volver a trabajar con el equipo" en su tercera temporada. "Cada vez que me subo al coche siento que crece mi confianza y experiencia, y eso me ha ayudado a incrementar mi rendimiento cada año. 2021 va a ser otro año exigente sobre la pista con la alta competitividad que existe, pero sólo estoy centrado con volver a correr y darlo todo", afirmó el inglés.



Por su parte, Daniel Ricciardo se mostró "encantado de ser un piloto de McLaren", un equipo que "lleva una trayectoria brutal en los últimos años". "Estoy con ganas de ayudarles a mantener este impulso positivo. Estoy ilusionado y motivado para darlo todo, y creo que mi determinación para rendir solo ha crecido a medida que he cogido más experiencia. Estoy con ganas de empezar el próximo capítulo de mi carrera", expresó.