Evo Morales "de lleno" en la campaña de su partido tras superar la covid-19

En la imagen, el expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

La Paz, 15 feb (EFE).- El expresidente de Bolivia y máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, retornó este lunes "de lleno" a la campaña de su partido tras recuperarse de la covid-19 y las secuelas pulmonares de la enfermedad.

"A partir de este momento me estoy sumando a la campaña después de superar este virus" que es muy "fregadito" o complicado, dijo en una comparecencia a los medios en la ciudad de Sacaba, en el central departamento de Cochabamba.

Morales participó esta jornada de un encuentro que sirvió para "una evaluación profunda de la campaña realizada hasta ahora" en el marco de los intereses de su partido en las elecciones subnacionales que están fijadas para el 7 de marzo.

Las recientes encuestas han mostrado cierta desventaja de los candidatos del MAS en varias de las ciudades con más habitantes del país como Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba en las que aparecen como favoritos los postulantes opositores aunque diseminados en agrupaciones diferentes.

"Nunca he creído en las encuestas", volvió a mencionar y señaló que "tarde o temprano habrá la sanción a estas empresas o instituciones" al referirse a las entidades que procesan esos datos acusándolas de causar "daño a la democracia".

A pesar de esos datos, el MAS mantiene una fuerte presencia territorial en el país en más del 60 % de los 339 municipios, principalmente rurales y suburbanos aunque con una penetración relativa en las grandes ciudades, según algunos analistas.

ESTRATEGIA EN LA PANDEMIA

En la campaña del MAS en plena pandemia "no va a haber una masiva concentración" como los cierres multitudinarios que, según Morales, solamente este partido puede realizar con hasta 500.000 asistentes, sostuvo.

Vamos a "hacer otra forma de cierres de campaña con caminatas, bicicletas, justamente para evitarse cualquier contagio que pueda darse en una concentración", remarcó el exmandatario.

El ex jefe de Estado, de 61 años, recibió el alta médica por la covid-19 hace cerca de unas tres semanas en las que todavía ha estado bajo cuidados médicos al tener algunas molestias respiratorias, aunque a pesar de ello no ha paralizado sus reuniones con sectores sociales afines en el país.

Morales, que además se desempeña como jefe de campaña de su partido, adelantó que esta semana comenzará a hacer visitas a los departamentos de Pando, Beni y Tarija con la meta de reunirse con los candidatos "especialmente" de las ciudades.

Consideró que con esos elementos "el MAS se va a ratificar" como el principal partido político del país.

Los comicios subnacionales para elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para nueve departamentos y 339 municipios están confirmados para el 7 de marzo a pesar de las solicitudes de algunos candidatos para retrasarlas.

En estas elecciones pugnan alrededor de 20.000 candidatos para acceder a unos 5.000 cargos electivos mientras que unos 7,1 millones de electores están habilitados para emitir su voto, según reveló el organismo electoral del país.

Bolivia atraviesa por una "desescalada" del segundo pico de la pandemia que comenzó a finales de diciembre, según han señalado las autoridades de sanidad.

Desde la identificación de los primeros casos en marzo del año pasado se han registrado 11.202 fallecidos y 236.732 contagios confirmados.