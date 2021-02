España.- Vox prevé un "desbordamiento del orden constitucional" tras la mayoría independentista en Cataluña

15/02/2021 El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a las elecciones del 14F, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa en Barcelona CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que prevé que se acentúe un "desbordamiento del orden constitucional" en Cataluña tras la mayoría que el independentismo ha conseguido en el Parlament en las elecciones del 14F.



En una rueda de prensa en Barcelona, Abascal ha anunciado que su formación, que ha obtenido 11 diputados, será "una alternativa política en las calles y que defienda a los españoles en los tribunales" ante dicho desbordamiento.



Ha avanzado que Vox practicará en la cámara catalana "una oposición contundente, verbal, que no obtendrá victorias parlamentarias pero que va a ser audible, va a llegar a todos los rincones".



"No puede haber un segundo para la euforia", ha asegurado, ya que los resultados del 14F no son buenos para España --en sus palabras-- y ahora es urgente construir una alternativa.



Abascal ha declarado que "no aporta ninguna novedad" que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya anunciado que se pondrá en contacto con todos los partidos excepto Vox para intentar formar Govern; ya que, en sus palabras, el socialismo ha elegido sus socios entre la izquierda y el independentismo.



Por esa situación, ha rehusado comentar qué haría si de sus 11 escaños depende una eventual repetición electoral: "Serán ellos los que tendrán que asumir las consecuencias y las responsabilidades, pero no tengo ninguna duda de que el resultado de Vox va a ser mucho mejor que en estas elecciones", ha dicho.



El líder de Vox ha recordado que se ha querellado contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, por los incidentes que se han producido en sus mitines, asegurando que su campaña se ha producido en un contexto de "violencia, amenaza y coacción".



Además, ha anunciado que llevará ante los tribunales a "todos los cómplices de la violencia y la vulneración de derechos fundamentales contra candidatos y simpatizantes" de la formación durante la campaña, de los cuales espera, ha dicho, que los Mossos hayan identificado a muchos.