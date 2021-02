España.- PP achaca su caída en Cataluña a Bárcenas

14/12/2020 El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, durante una sesión plenaria en la Cámara Alta, en Madrid (España), a 14 de diciembre de 2020. Durante el pleno, la Cámara Alta tramitará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el añoñ 2021, aprobado en el Congreso el pasado 3 de diciembre. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que los resultados electorales de su formación en los comicios catalanes no son la "preocupación máxima" en la dirección nacional, sino que "por primera vez en la historia de la democracia" los votos independentistas hayan superado al resto.



"Esto es lo más relevante, lo que merece un análisis especialmente detenido", ha señalado Maroto en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha culpado a la figura del extesorero del partido Luis Bárcenas y a su aparición en las últimas semanas de campaña del resultado de los 'populares'.



"Que hayamos tenido el nombre de Bárcenas en todos sitios afecta electoralmente. Ha estado pero para aportar nada nuevo. El cansancio que genera este asunto de hace 8 o 10 años y que seguirá coleando significa un desgaste, porque recuerda un episodio triste de la historia de nuestro partido", ha apuntado.



En este sentido, Maroto también ha señalado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el aumento del voto separatista. "Recordamos al presidente hablar de Rajoy como la fábrica de independentistas y hemos visto que después de su gestión se ha reproducido el independentismo. Decía que iba a ser el ibuprofeno y ha acabado siendo la peor vacuna", ha añadido.



Según el portavoz 'popular', la campaña "polarizada" ha favorecido a los partidos que más gritan y que tienen "más visibilidad", como a Vox y a la CUP, que "no aportan soluciones". Además, la baja participación ha castigado mucho a formaciones como el PP frente a quienes votan "con la tripa" y tienen "ganas de salir a dejarlo todo" y a los que les "da igual el coronavirus y la seguridad".



BÁRCENAS NO VA A PERJUDICAR MÁS AL PP ELECTORALMENTE



Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reconocido que los resultados en las elecciones catalanas han sido malos para el PP y también para "el resto de España" porque "sale ganando el separatismo" gracias a "las cesiones" del propio Sánchez.



Así, y en línea con el análisis del secretario general, Teodoro García Egea, Montesinos ha achacado a la abstención y al propio Bárcenas los resultados, que han llevado a los 'populares' catalanes a colocarse como última fuerza en el Parlament con 3 escaños, por detrás de Cs y de Vox.



Con todo, Montesinos ha dejado claro que Bárcenas ya no va a "perjudicar más electoralmente" a un partido que tiene "claro" su compromiso con la "ejemplaridad", con ser "claros en defensa de la transparencia".



En esta línea, el vicesecretario ha sostenido que los resultados en los comicios autonómicos no son extrapolables a nivel nacional. "Hace tres años Ciudadanos en Cataluña multiplicó por nueve los resultados del PP. Luego se celebraron las generales y el PP ganó por nueve a esa formación", ha recordado.



Por todo ello, el PP seguirá con el mismo "rumbo" para darle a España la "moderación" y la "centralidad" que necesita, con el líder del partido, Pablo Casado, al frente de una formación "de puerta ancha". "Todo el PP junto, con el objetivo de reforzar una alternativa sensata y moderada a Pedro Sánchez", ha apostillado.