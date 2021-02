España.- Illa (PSC) contactará con el resto de partidos para formar gobierno en Cataluña "excepto con Vox"

15/02/2021 El cabeza de lista del PSC a las elecciones de este 14F, Salvador Illa CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA PSC



Se ve "cómodo" en un Govern con comuns y cree que Aragonès debe darle apoyo



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El cabeza de lista del PSC a las elecciones de este 14F, Salvador Illa, ha insistido en que se presentará a la investidura y que esta tarde se pondrá en contacto con el resto de formaciones "excepto con Vox".



En rueda de prensa telemática este lunes desde la sede del PSC en Barcelona, al ser preguntado con qué formaciones pactaría, Illa ha afirmado que se ve "cómodo" con los comuns para formar Govern; y sobre ERC, cree que al candidato Pere Aragonès le corresponde darle apoyo como ganador de las elecciones, en sus palabras.



Illa ha sostenido que presentará su investidura en justa correspondencia al ser la primera fuerza política en Cataluña, en sus palabras: "Por coherencia y convicción. Dijimos a los ciudadanos que si ellos ponían los votos nosotros pondríamos el cambio, y pondremos el cambio".



Ha asegurado que pondrá sobre la mesa sus propuestas para conseguir este gobierno de "cambio, diálogo, entendimiento y reencuentro para pasar página y abrir un nuevo tiempo en la política de Cataluña".



Preguntado por si teme no poder presentar su candidatura si no obtiene los apoyos necesarios, Illa ha remarcado que su grupo es el mayoritario junto con ERC en la Cámara catalana y que no tiene "miedo, porque está por delante el candidato de la fuerza política con más apoyo".



"Mi partido ha ganado, y me corresponde presentar mi candidatura y formar Govern, es mi deber. Ya había mayoría independentista en Catalunya y nos ha llevado al bloqueo e incapacidad de ponernos de acuerdo. No queremos más eso", ha zanjado.