España.- El PP ve necesario "examinar las causas y poner remedio" a la debacle del partido en Cataluña

"Un Vox con 11 escaños y un PP con 3 es una buena noticia para Sánchez y los independentistas", asegura



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que es necesario "examinar las causas y poner remedio" a la debacle del PP en las elecciones de Cataluña, donde obtuvieron tres escaños con Alejandro Fernández al frente.



Así lo ha manifestado el también regidor madrileño durante su intervención en el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, centrada en esta ocasión en la comunicación y gestión de crisis.



Martínez-Almeida ha llamado a hacer el análisis sobre "cómo es posible que el voto constitucionalista se haya quedado en casa". De Fernández ha avalado que es "un gran candidato" y que ha desarrollado "un gran trabajo".



Sobre el ascenso de Vox, que entra en el parlamento catalán con 11 escaños, Almeida ha llamado la atención sobre el hecho de que "no ha sacado más de dos puntos que en las generales, se ha quedado en un 7 por ciento".



También se ha referido a la abstención de los comicios, "un motivo de preocupación", puesto que "no fue más del 52 por ciento del censo electoral".



Para Almeida, esta abstención responde, además de a la pandemia, "a un hartazgo de todos esos catalanes huérfanos de un proyecto ilusionante de recuperar una convivencia en Cataluña bajo un amparo común, ya que un 48 por ciento de catalanes, la mayoría constitucionalistas, no tuvieron motivos para votar a los partidos que defendemos la Constitución". Considera que "es motivo de preocupación que haya pasado el independentismo del 50 por ciento".