Elena Tablada zanja la polémica por la boda de su cuñada coincidiendo con el cumpleaños de su hija Ella

MADRID, 15 (CHANCE)



Dejando la polémica a un lado, Elena Tablada ha reaparecido 9 días después de la boda de su cuñada, Beatriz Ungría, para celebrar el 11 cumpleaños de su hija Ella.



Radiante, y acompañada por su marido, Javier Ungría, y su pequeña Camilla, la diseñadora ha acudido a comer a un conocido restaurante madrileño y ha decidido zanjar, de una vez por todas, la controversia que se creó por su asistencia a la boda de su cuñada Beatriz con Jaime Navarro en el Casino de Madrid, en la que, al parecer, los invitados no llevaban mascarilla ni se cumplieron las medidas de distanciamiento por la pandemia del Covid.



Después de defenderse a través de Instagram y denunciar las amenazas que ha sufrido por parte de sus haters, Elena ha querido dejar claro que no se incumplió ninguna norma en la boda de su cuñada. "Sinceramente, en la boda no se acercó nadie tanto cómo vosotras estáis acercadas... Eso es verdad". "Yo creo que está todo dicho", ha zanjado la diseñadora, antes de responder con un "mi boda fue en Cuba y muy feliz con mi boda" a la pregunta de cómo se encuentra tras las críticas que ha recibido en los últimos días.



Sobre su hija Ella, Tablada ha confesado que le ha regalado por su 11 cumpleaños "muchas cositas que ella quería" y nos ha contado cómo celebrarán un día tan especial: "Bueno, cómo se puede... cómo se puede y cómo nos dejen".



Además, demostrando que su relación con David Bisbal atraviesa por un buen momento, la diseñadora desvela que, después de celebrar con Ella su cumpleaños, la pequeña se irá a festejarlo con su papá, la mujer del cantante, Rosanna Zanetti, y sus dos hermanitos, Matteo y Bianca: "Claro que sí, luego se va".