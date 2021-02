El Abierto de Australia, en vilo ante la posible extensión del confinamiento

EFE/EPA/DAVE HUNT

Sídney (Australia), 15 feb (EFE).- Las autoridades del estado australiano de Victoria afirmaron este lunes que no descartan extender el confinamiento por la covid-19 después del miércoles, lo que impediría la vuelta del público al Abierto de Australia de tenis que se disputa en Melbourne.

El jefe del Gobierno de Victoria, Daniel Andrews, que en principio ordenó el confinamiento entre el pasado sábado y el próximo miércoles, dijo en una conferencia de prensa que los datos, con un contagio local registrado hoy, son positivos, aunque no garantizan que no continúen las restricciones.

"Creo que estamos en una buena posición", precisó Andrews, aunque subrayó que no puede hacer "predicciones".

El confinamiento en Victoria, de casi 6,7 millones de habitantes, fue declarado después de un brote local a partir de un caso en un hospital donde los viajeros hacen cuarentena que ya se ha extendido a 17 personas.

Los residentes del estado solo pueden salir de casa para hacer la compra y practicar deporte -en un radio máximo de 5 kilómetros de su hogar-, así como por razones sanitarias o para acudir al puesto de trabajo en las catalogadas como profesiones esenciales.

Con las gradas vacías desde el sábado, los organizadores del torneo de tenis en Melbourne emiten por los altavoces el sonido grabado de aplausos para mantener el ambiente y evitar la sensación de vacío a los jugadores.

Este torneo, que generalmente se disputa entre mediados y finales de enero, fue retrasado unas semanas en esta edición para que los jugadores cumplieran la cuarentena obligatoria, lo que suscitó polémica ya que varios deportistas no pudieron entrenar debido a que se detectaron casos positivos en el vuelo que les llevaba al país.

Victoria acumula más de dos terceras partes de las 28.900 infecciones en el país y 820 de los 909 muertes por la covid-19 en todo el territorio nacional.

Australia es uno de los países que mejor ha respondido a la pandemia gracias a la pronta toma de decisiones, como el cierre de las fronteras y la imposición de confinamientos estrictos.