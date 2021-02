Coronavirus.- Polonia no descarta endurecer medidas tras las aglomeraciones del fin de semana

13/02/2021 Vista general de Varsovia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL POLONIA HUBERT MATHIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Polonia ha reconocido su preocupación por la evolución de la pandemia de coronavirus y, apenas unos días después de reabrir hoteles, cines o instalaciones deportivas, no descarta que se puedan volver a endurecer las restricciones si se repiten escenas como las vistas este fin de semana en las estaciones de esquí.



Las autoridades sanitarias han informado en los últimos días de tasas de contagio que oscilan entre los 5.000 y los 7.000 por día. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha confirmado 2.543 nuevos casos, hasta un total de 1.591.497, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 40.832, 25 más que el domingo.



Desde el viernes, los hoteles pueden volver a recibir clientes a un 50 por ciento de su capacidad. Como resultado, en algunas estaciones se registraron colapsos y largas colas de personas que no siempre respetaban las medidas sanitarias, especialmente en Zakopane, en los montes Tatras.



El ministro de Sanidad, Adam Niedzielski, no ha ocultado su malestar por estas imágenes, y ha llamado a respetar las medidas para evitar que los puntos turísticos puedan convertirse en focos de contagio masivo. En este sentido, ha avisado de que el Gobierno estudia medidas "más estrictas" si las escenas se repiten, informa la agencia PAP.



Las autoridades temen el efecto que puedan acarrear nuevas variantes del virus como la británica, considerada más contagiosa. Más de 2,1 millones de personas han recibido ya alguna dosis de la vacuna y casi 650.000 tienen ya las dos, según la agencia de noticias DPA.