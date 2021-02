Coronavirus.- El Gobierno de El Salvador admite que aún no hay fecha para la llegada de vacunas contra la COVID-19

18/02/2020 Nayib Bukele habla ante un grupo de militares POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL EL SALVADOR CAMILO FREEDMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de El Salvador ha admitido este lunes que aún no tiene fecha para la llegada de las vacunas contra la COVID-19 al país, a pesar de que la nación centroamericana será una de las primeras en recibir la vacuna bajo el sistema COVAX.



Según ha señalado la comisionada presidencial Carolina Recinos en una entrevista en la televisión salvadoreña, el Gobierno está "esperando" que se acelere la entrada de las vacunas, pero las autoridades aún no cuentan con una fecha específica.



"También nosotros estamos esperando que se acelere la llegada de la vacuna a través del mecanismo COVAX", ha dicho Recinos, haciendo hincapié en que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ya ha anunciado "negociaciones" con farmacéuticas para la adquisición de fármacos contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.



En noviembre de 2020, Bukele anunció la adquisición de dos millones de dosis del fármaco desarrollado por AstraZeneca, pero hasta la fecha el Gobierno no ha informado sobre cuándo llegarán a El Salvador. Sí se sabe que será en el primer trimestre de 2021 y que la inmunización será gratuita y voluntaria.



El ejecutivo salvadoreño informó de una partida presupuestaria de cinco millones de dólares (más de 4,1 millones de euros) para construir módulos que servirán para la aplicación de la vacuna, instalaciones que miembros del sector sanitario del país latinoamericano han tildado de "innecesarios".



"Ya tenemos listas la infraestructura, la mecánica y el diseño de la recepción, distribución y aplicación de la vacuna en todo el territorio (...) no sólo se trata de que venga la vacuna", ha sostenido Recinos, según ha informado el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Salvador recibirá unas 324.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca y 51.480 de la de Pfizer mediante el mecanismo COVAX. Hasta ahora, las autoridades sanitarias salvadoreñas han confirmado más de 57.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 1.700 víctimas mortales a causa de la enfermedad.