Centros de esquí en Francia permanecerán cerrados hasta nuevo aviso

ARCHIVO - Una telesilla inactiva en los Alpes bávaros. En Francia también se cerraron los centros de esquí por la pandemia de coronavirus. Foto: Felix Kästle/dpa

Por el momento no hay planes para reabrir las telesillas en las estaciones de esquí de Francia, según comunicó el primer ministro, Jean Castex. "La situación no permite la reapertura de las telesillas en nuestros centros de esquí", tuiteó Castex tras reunirse con representantes de la industria. El primer ministro no mencionó una fecha posible de reapertura. Su despacho confirmó información publicada en los medios según la cual las telesillas permanecerán cerradas al menos todo febrero y aún no hay fecha prevista para su reapertura. El anuncio no fue sorpresivo, dado que el ministro de Salud, Olivier Veran, ya había comentado previamente que era improbable que las telesillas abrieran en febrero. En Francia se aproximan las vacaciones de invierno y la industria turística esperaba poder reabrir las pistas de esquí para entonces. Castex anunció que se extendería el apoyo financiero al sector. Numerosos ingenieros y carpinteros afectados ahora también se beneficiarán del fondo solidario de coronavirus. Francia tiene importantes centros de deportes de invierno en los Alpes y los Pirineos. El Gobierno francés ordenó su cierre en vistas de las vacaciones de Navidad y el riesgo de que los viajeros propagaran el coronavirus. En un principio, se hablaba de una reapertura para principios de enero, si la pandemia lo permitía, pero no fue así. Tampoco restaurantes y bares pudieron abrir en enero. dpa