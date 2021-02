Carmen Borrego: "Que Alejandra me llame cuando quiera. No he dejado de cogerle el teléfono en la vida"

14/08/2020 Carmen Borrego, en una imagen reciente. MADRID, 15 (CHANCE) Carmen Borrego ha vuelto a pronunciarse sobre el distanciamiento en su relación con su única sobrina, Alejandra Rubio, con quien siempre ha estado muy unida. Dolida, y con la voz entrecortada, la hija de María Teresa Campos confesaba en "Viva la vida" que no sabe por qué la joven está enfadada con ella y, a pesar de confesar que no le ha cogido el teléfono en los últimos días, está dispuesta a tener una conversación que finalice este enfrentamiento y devuelva la "paz" al clan de las Campos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Carmen Borrego ha vuelto a pronunciarse sobre el distanciamiento en su relación con su única sobrina, Alejandra Rubio, con quien siempre ha estado muy unida. Dolida, y con la voz entrecortada, la hija de María Teresa Campos confesaba en "Viva la vida" que no sabe por qué la joven está enfadada con ella y, a pesar de confesar que no le ha cogido el teléfono en los últimos días, está dispuesta a tener una conversación que finalice este enfrentamiento y devuelva la "paz" al clan de las Campos.



Intentando cambiar el chip y olvidarse del enfado con Alejandra, Carmen nos ha contado que está muy bien con su marido, José Carlos Bernal, uno de sus grandes apoyos en la actualidad y con quien ha celebrado el día de los enamorados. "El amor siempre es bonito celebrarlo. Siempre tenemos un detallito, pero mi marido es muy, muy detallista y no solo en San Valentín", confiesa.



Acerca de su enfrentamiento con Alejandra, Borrego asegura que "todo está perfecto, todo solucionado" y, dejando la pelota en el tejado de su sobrina, la emplaza a que "me llame cuando quiera" y sostiene que "no he dejado de cogerle el teléfono en la vida".