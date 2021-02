Berrettini causa baja antes de su duelo de octavos contra Tsitsipas

El italiano Matteo Berrettini (10º del mundo), lesionado en los abdominales en la ronda precedente, causó baja este lunes antes del inicio de su partido de octavos de final del Abierto de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas (6º).

El joven tenista heleno llegará así con menor carga de juego al duelo de cuartos de final el miércoles ante el número 2 del mundo, el español Rafa Nadal.

"Tuve un problema en los abdominales. Los médicos me dijeron que corría riesgo de que fuese a peor. Decidí no jugar porque no valía la pena", explicó el tenista italiano de 21 años en conferencia de prensa.

El dolor "lo sentí al final del partido contra Khachanov y es peor de lo que pensaba. Esperaba que no fuera grave, pero lo era porque aquí estoy, no puedo jugar", insistió.

Berrettini había notado un dolor abdominal el sábado al término de su partido de tercera ronda contra Karen Khachanov (20º). Aun así logró imponerse al ruso por un apretado 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 7-6 (7/5).

