Austria aumenta su apuesta por los test con pruebas gratis para hacer en casa

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 15 feb (EFE).- Austria intensificará su ya intensa apuesta por los test para frenar la pandemia del coronavirus, al ofrecer en marzo pruebas gratuitas de uso doméstico que estarán disponibles en las farmacias del país para todos los ciudadanos.

"Así será posible que las personas estén seguras también en casa", declaró el canciller federal de Austria, el conservador Sebastian Kurz, al diario vienés DerStandard de hoy.

Según el jefe del Gobierno, a partir del 1 de marzo se distribuirán en las farmacias las llamadas "autopruebas caseras", que serán gratis y se entregarán a los ciudadanos a razón de cinco test por persona y mes.

Se sumarán a las de PCR y las de antígenos que se ofrecen ya desde hace semanas de forma masiva a la población en diversos centros, así como a las que se efectúan semanalmente en alumnos y profesores de los colegios del este del país desde el pasado lunes, cuando se reabrió la educación tras el tercer confinamiento.

La reapertura parcial -que abarca también museos, el comercio no esencial y algunos servicios como peluquería o cosmética, pero no la gastronomía, los hoteles o la cultura- ha llegado acompañada así de un gran despliegue de pruebas y de estructuras para efectuarlas.

El Gobierno de Austria lleva semanas apostando por el testado masivo de la población como clave para detectar y aislar los casos positivos asintomáticos.

La república alpina, de 8,9 millones de habitantes, se encuentra entre los países "que más pruebas hacen en Europa", aseguró Kurz.

Según la agencia austríaca APA, sólo en los últimos siete días se han realizado mas de 1,5 millones de pruebas de antígenos y PCR, sin contar los test en las escuelas.

Se espera que esta semana la cifra total supere los 3 millones, al volver al colegio los escolares de las provincias del oeste del país, que estaban de vacaciones, al tiempo que también las empresas comenzarán a ofrecer test a sus empleados.

Para el ministro de Sanidad, el ecologista Rudolf Anschober, "las pruebas son actualmente nuestro rompeolas más importante contra un aumento masivo de las infecciones debido a las primeras medidas de apertura cautelosa".

Según los datos oficiales, Austria registra actualmente una incidencia de 105 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en siete días, incluidos los casos del mayor brote europeo de la mutación sudafricana, que se registra en el Tirol, región en el oeste del país de la que no se puede salir sin un test PCR negativo.

Desde el primer brote de la pandemia en marzo de 2020, la nación alpina ha registrado 429.894 infecciones y 8.195 fallecimientos de covid.

Actualmente hay 1.129 pacientes de covid hospitalizados, 267 de ellos en cuidados intensivos.