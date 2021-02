VÍDEO: R.Unido.- Enrique y Meghan, duques de Sussex, esperan a su segundo hijo

09/03/2020 El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex SOCIEDAD EUROPA REINO UNIDO CHRIS JACKSON



MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, han anunciado que están "encantados" porque esperan a su segundo hijo, octavo en la línea de sucesión al trono británico.



Un portavoz de la familia, que ya no cuenta con el reconocimiento de Su Alteza Real, ha explicado que su primer hijo, Archie Mountbatten-Windsor, que ahora tiene un año, tendrá un hermano o hermana.



Con la noticia, la pareja ha difundido una fotografía en blanco y negro de ambos bajo un árbol. Enrique está sentado con la cabeza de Meghan Markle en su regazo mientras ella tiene su mano derecha sobre el abdomen.



Meghan Markle anunció en julio que sufrió un aborto espontáneo y compartió su "pena casi insoportable" en un artículo publicado en 'The New York Times'.



Ambos viven en California, Estados Unidos, después de que en marzo anunciaran un acuerdo con el Palacio de Buckingham por el que renunciaban al título de Su Alteza Real y por tanto a recibir fondos públicos por su trabajo como miembros de la Familia Real.



URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/gente/545152/1/meghan-markle-principe-enrique-esperan-segundo-hijo