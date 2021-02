¡Tiemblen generales birmanos, los espíritus están enfadados por el golpe de Estado!

En Birmania, los espíritus del más allá están indignados por el golpe de Estado. O eso es lo que aseguran videntes, brujos y otros adivinos que se han sumado a las marchas en Rangún contra los militares.

Este mensaje es lo que quieren transmitir los médiums, magos y otros adivinos birmanos, que se integran en gran número en los desfiles contra la junta por las calles de Rangún, portando ya sea una máscara tradicional o una corona dorada.

Son los mensajeros de los 37 grandes "Nats" --o deidades-- venerados en Birmania, un país con mayoría de su población budista, pero que también brinda un espacio privilegiado al animismo y a múltiples supersticiones.

"Los 'Nats' no desean un régimen militar", indicó a la AFP Achaintan Man Gay Oo, un médium de 48 años. "Al ver sus rostros con el ceño fruncido que muestran en este momento, podemos calibrar su insatisfacción", advierte. Las divinidades "quieren también la liberación de 'Madre Suu' (Aung San Suu Kyi) y del presidente", añade.

Muy influyentes en el país, los médiums desfilan cotidianamente blandiendo retratos de la premio Nobel de la Paz y carteles que rezan "¡Lucha por la democracia!".

La presencia de éstos videntes en una manifestación prodemocracia puede sorprender. Pero, su rol político no es algo nuevo y oficiales de alto rango birmanos en el pasado han luchado contra determinadas prácticas espirituales que los molestaban.

- "Grandes cambios en Birmania" -

La invocación a los "weikza" --especie de santos a los que se reza implorándoles su ayuda-- que Birmania cuanta en gran número, para luchar contra la opresión, era una práctica corriente en ciertas sectas de brujos en tiempos de la colonización y bajo el régimen de la junta.

Los generales, que frecuentemente también creen en el poder de los 'weikza', veían a estas sectas como una amenaza y las disolvieron o las empujaron hacia la clandestinidad.

El ex dictador Than Shwe habría sido cliente asiduo de un famoso místico sordo, quien también aconsejaba al ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra.

Un joven mago, con fenotipo estilo Harry Potter y muy popular en la red Facebook, fue apresado en una noche de esta semana por la policía tras haber participado en protestas en Rangún. Linn Nhyo Taryar había implorado por la caída de la nueva junta, señaló a la AFP su padrino y mentor en brujería, Tin Htut.

El joven se enfrenta a una pena de 2 años de prisión en virtud de una ley que data de la época colonial.

Todos sus videos colgados tras el golpe han sido eliminados de Facebook. Pero, de acuerdo a sus seguidores, anunció la caída de la democracia en una predicción que fue publicada el último día de 2020.

"Las organizaciones más importantes de Myanmar sufrirán muchos cambios", escribió. "A nivel internacional, las noticias sobre Birmania serán destacadas para bien y para mal", auguró.

Los espíritus no deben ser minimizados, advierte Achaintan Man Gay Oo, añadiendo que ella se sintió protegida pese a las advertencias de la junta a los manifestantes. "Su represión no me inquieta en lo más mínimo", afirma. "Si llega, estoy dispuesta a brindar mi vida", apostilla.

