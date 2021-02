Tenis.-Tenis/Australia.- Djokovic se cita con Zverev en cuartos y Dimitrov elimina a Thiem

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha avanzado a cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar al canadiense Milos Raonic (7-6(4), 4-6, 6-1, 6-4), y se citará con el alemán Alexander Zverev, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov dio la sorpresa al eliminar al austriaco Dominic Thiem (6-4, 6-4, 6-0), número tres del ranking ATP y finalista de 2020.



El balcánico, ocho veces campeón en Melbourne Park (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 y 2020), no aprovechó las dos bolas de 'break' de las que dispuso en un primer parcial que tuvo que adjudicarse en el 'tie-break'. Sin embargo, el número 14 del mundo consiguió equilibrar la contienda al firmar su primera rotura del encuentro en el quinto juego de la segunda manga, en la que tuvo que ser atendido por molestias musculares.



El 1-1 activó a 'Nole', que cometió solo cuatro errores no forzados en un tercer set que cerró ganando cinco juegos consecutivos. La resolución arrolladora del parcial fue solo un espejismo antes del regreso de la igualdad en el cuarto, en el que el número uno del mundo esperó con paciencia a su cuarta pelota de rotura para quebrar el servicio de su adversario en el noveno juego.



Su rival en cuartos será el alemán Alexander Zverev, número siete del mundo, que no falló en su eliminatoria ante el serbio Dusan Lajovic (6-4, 7-6(5), 6-3), que solventó en dos horas y 21 de juego. El germano, con 44 golpes ganadores y un 75% de efectividad con primer servicio, continúa la búsqueda de su primer título de 'Grand Slam'.



DIMITROV SORPRENDE A THIEM



La gran sorpresa de la jornada en el 'grande' oceánico la ofreció el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó en sets seguidos al cabeza de serie número tres y finalista del año pasado, el austriaco Dominic Thiem (6-4, 6-4, 6-0), para citarse en cuartos con el ruso Aslan Karatsev, una de las grandes sensaciones del torneo.



El número 21 del mundo fue capaz de desbaratar las ventajas de Thiem en poco más de dos horas en la Rod Laver Arena. Dimitrov tuvo 25 golpes ganadores, incluidos 10 'aces', mientras que su rival cometió 41 errores no forzados y ganó solo nueve de 28 puntos con su segundo servicio.



De hecho, el austriaco tuvo seis puntos para ponerse con una ventaja de 4-1 en el primer set, pero permitió la reacción de Dimitrov, que respondió con un 'contrabreak' para ganar cuatro juegos consecutivos, que a la postre le hicieron ganar el parcial.



De idéntica manera, el número tres del mundo, con evidente cansancio tras remontar dos sets contra Nick Kyrgios el pasado viernes, desperdició un 3-1 de salida en la segunda manga, y el búlgaro no perdonó; con dos nuevas roturas, se llevó el parcial, antes de finiquitar con un 'rosco' en 23 minutos el tercer y definitivo set.



Ahora, Dimitrov se enfrentará al ruso Aslan Karatsev, número 114 del mundo y procedente de la fase previa, que sigue adelante en un torneo brillante después de remontar al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 19 del mundo, este domingo (3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4).



HALEP-SERENA WILLIAMS, DUELO ESTRELLA DE CUARTOS



En el cuadro femenino, la número dos del mundo, la rumana Simona Halep, tuvo que remontar su encuentro ante la polaca Iga Swiatek (3-6, 6-1, 6-4), vigente campeona de Roland Garros.



La bicampeona de 'Grand Slam' y finalista en Australia en 2018 perdió el primer set tras ceder la única bola de quiebre a la que se enfrentó, pero corrigió su error permitiendo a su rival conseguir un único juego en la segunda manga y materializando dos quiebres en la tercera.



En los cuartos le espera ya la estadounidense Serena Williams, que ya ha alzado el título en Melbourne Park en siete ocasiones (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2017). La norteamericana, sin embargo, necesitó tres sets para eliminar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número siete del ranking WTA (6-4, 2-6, 6-4).