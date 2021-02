San Lorenzo y Vélez se estrenan con triunfos y Gago debuta con derrota

En un partido válido por el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional del fútbol en Argentina, San Lorenzo se impuso 2-1 a Arsenal de Sarandí. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del San Lorenzo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- San Lorennzo y Vélez Sarsfield se estrenaron este sábado con victorias en la Copa de la Liga Profesinal tras sus respectivos éxitos ante Arsenal (2-1) y Newell's Old Boys (1-0), mientras que Fernando Gago debutó como entrenador con derrota en Aldosivi ante Godoy Cruz (1-2).

En un partido válido por el Grupo B de la Copa de la Liga, San Lorenzo con el debut de Diego Dabove como entrenador se impuso con lo justo ante Arsenal de Sarandí con los goles de Bruno Pittón y Franco Di Santo, mientras que Julián Navas descontó para la visita.

Por la Zona A, en tanto, Vélez Sarsfield venció con lo justo por 1-0 a Newell's Old Boys con el tanto de Juan Martín Lucero, en un duelo donde fue expulsado Pablo Pérez en la visita.

En otro de los duelos de la jornada sabatina, por el Grupo B, Fernando Gago se estrenó como entrenador con derrota de su Aldosivi por 1-2 ante Godoy Cruz. Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni marcaron para el vencedor, mientras que Federico Andrada anotó para los marplatenses.

En la previa de este encuentro se realizó un sentido homenaje a Santiago 'Morro' García, con el ingreso de todos los jugadores con la casaca número 18 que usaba el uruguayo en el equipo mendocino.

Por último, este sábado Talleres venció por 1-0 a Patronato con el tanto de Carlos Auzqui, en una Zona A donde en la jornada de viernes Unión y Atlético Tucumán habían empatado 2-2.

En el estreno del Grupo A de esta Copa de la Liga Profesional, Banfield se impuso por 2-0 ante Racing Club, en el estreno de Juan Antonio Pizzi como técnico, mientras que Colón venció como visitante por 0-3 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Tras la tardía consagración como bicampeón de Boca Juniors por la pandemia del coronavirus y la suspensión de los descensos, este nuevo certamen gaucho presenta dos nuevos protagonistas: los ascendidos Sarmiento de Junín y Platense, en un torneo que se dividirá en dos zonas de 13 equipos cada una.

De esta manera, cada jornada del campeonato argentino tiene seis partidos por grupo y un interzonas con los equipos libres, que en su mayoría serán clásicos entre rivales históricos. En la primera jornada, y para permitirles descanso a los recién llegados, fue postergado el cruce entre zonas que debían disputar Platense y Sarmiento de Junín.

El bicampeón defensor Boca Juniors se estrenará en la Zona B el domingo como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Como única incorporación el conjunto ‘xeneizes’ sumó a Marcos Rojo, que rescindió su contrato con Manchester United y se sumó a la plantilla que conduce Miguel Ángel Russo.

River Plate también debutará el domingo pero por la Zona A ante Estudiantes en La Plata. El equipo ‘millonario’, que viene de cumplir su primera temporada sin títulos desde que llegó Marcelo Gallardo, sumó a Agustín Palavecino, proveniente del Deportivo Cali, Héctor David Martínez, repescado de Defensa y Justicia, Jonatan Maidana, que llega libre del Toluca mexicano, y José Paradela, jugador que llega de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Independiente, con Julio César Falcioni como nuevo entrenador, debutará el próximo lunes como local ante Lanús, mientras transita una delicada situación económica e institucional que le permitió sumar solo a Juan Manuel Insaurralde (Colo Colo de Chile) y el regreso de Sebastián Palacios (Newell’s Old Boys).

- Partidos que completan la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional 2021:

Domingo: Defensa y Justicia-Huracán, Boca Juniors-Gimnasia y Estudiantes-River Plate.

Lunes: Rosario Central-Argentinos e Independiente- Lanús.

Postergado: Platense-Sarmiento de Junín.